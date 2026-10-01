¿Quiere viajar a Canadá? Este concurso premia un relato de apenas 150 palabras

Una historia de máximo 150 palabras puede terminar llevándolo a Canadá. La Embajada de este país en Colombia se alió con Air Canada para la cuarta edición de “Canadá en pocas palabras”, un concurso de microrrelatos dirigido a colombianos mayores de 18 años.

La propuesta este año es escribir una historia original, de ficción o no ficción, que tenga a Canadá como punto de partida y que explore de alguna manera su vínculo con Colombia. Sin embargo, no es requisito haber visitado el país norteamericano para participar.

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La embajadora de Canadá en Colombia, Elizabeth Williams, señaló que la convocatoria busca abrir espacio a “nuevas miradas” sobre ambos países.

¿Cómo participar en el concurso Canadá en pocas palabras?

Cada participante deberá presentar un único microrrelato en español, original e inédito sin ayuda de inteligencia artificial, con una extensión máxima de 150 palabras sin contar el título. El texto puede ser de ficción o no ficción y deberá estar inspirado en Canadá y sus vínculos con Colombia.



El documento deberá enviarse en Arial 12, con interlineado de 1,5, mediante el formulario disponible en el sitio oficial del concurso. La convocatoria estará abierta hasta el 25 de octubre de 2026 a las 11:59 p. m.

La organización aclara que tampoco es necesario conocer Canadá personalmente. Una fotografía, un libro, una noticia, un paisaje imaginado, una experiencia cultural o incluso un sueño pueden convertirse en el punto de partida del relato.

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“Canadá es un país construido a partir de múltiples voces, culturas, territorios y maneras de entender el mundo. Queremos que esta cuarta edición abra espacio a nuevas miradas y a historias capaces de acercar a nuestros dos países desde la imaginación, la diversidad y aquello que compartimos”, afirmó la embajadora.

🇨🇦✍️ ¡Vuelve #CanadáEnPocasPalabras!



Llega la 4.ª edición de nuestro concurso de escritura junto a Air Canada. Imagina nuevas historias sobre Canadá y los vínculos que nos unen con Colombia. 🍁



📅 Participa hasta el 25 de octubre.

🔗 https://t.co/WxXaIMBfH3 pic.twitter.com/zdkRaN7VHq — Canadá en Colombia (@CanadayColombia) September 25, 2026

¿Cuál es el premio de Canadá en pocas palabras?

El jurado escogerá tres historias ganadoras teniendo en cuenta criterios como creatividad, originalidad, cumplimiento de las reglas, ortografía, gramática, coherencia e hilo narrativo.

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El primer lugar recibirá un tiquete aéreo de ida y regreso entre Bogotá y Canadá, en clase económica y en vuelos directos operados por Air Canada vía Toronto o Montreal, sujeto a disponibilidad y a las condiciones del concurso.

El segundo y tercer puesto recibirán una mención especial y un reconocimiento. Además, los tres relatos seleccionados serán publicados en la página del concurso y difundidos a través de las redes sociales de los organizadores.

“En Air Canada creemos que cada viaje comienza mucho antes de abordar un avión: empieza con una idea, una curiosidad o una historia. Este concurso nos permite acercar a más colombianos a Canadá y convertir la escritura en un puente entre ambos países”, señaló Leonardo Vargas, gerente de Ventas de Air Canada en Colombia.

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Tenga en cuenta que, según los términos y condiciones del concurso, el ganador es responsable de tramitar su pasaporte, visa y documentos de viaje necesarios.

¿Cuándo anuncian a los ganadores de Canadá en pocas palabras?

La organización informó que los resultados serán publicados en noviembre de 2026. El formulario de inscripción, junto con los términos y condiciones completos, está disponible en la página oficial de Canadá en pocas palabras.

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La convocatoria estará disponible entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre, por lo que quienes quieran participar tendrán aproximadamente un mes para convertir su idea sobre Canadá en una historia de no más de 150 palabras.