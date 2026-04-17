Video colombiano ganó concurso internacional contra la trata de personas

Un video colombiano fue reconocido como el mejor en un concurso internacional de cortometrajes enfocado en la sensibilización sobre la trata de personas, una problemática que afecta a miles de víctimas en la región. La iniciativa fue liderada por Abogados Sin Fronteras Canadá, con el respaldo de la Embajada de Canadá en Colombia, el Ministerio del Interior de Colombia y la aerolínea Air Canada.



Participación regional y enfoque del proyecto

El concurso logró reunir un total de 60 videos provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia, países donde se desarrolla el proyecto FINTRATA. Esta iniciativa busca fortalecer la prevención del delito mediante estrategias de comunicación y participación ciudadana.

Los participantes, en su mayoría jóvenes creadores, estudiantes y ciudadanos, abordaron la problemática desde diferentes perspectivas. Los contenidos exploraron factores de riesgo, mecanismos de identificación, acciones de prevención y los impactos que la trata de personas tiene sobre las víctimas.

El uso del lenguaje audiovisual se consolidó como una herramienta clave para transmitir mensajes de alto impacto, facilitando la comprensión de un delito complejo y promoviendo una mayor conciencia social.



Un esfuerzo articulado entre sectores

De acuerdo con voceros de Abogados Sin Fronteras Canadá, la iniciativa representa una oportunidad para involucrar a distintos sectores, incluyendo el académico y el empresarial, en la lucha contra la trata de personas.

Por su parte, la Embajada de Canadá destacó que este tipo de acciones reflejan la importancia de la cooperación internacional para enfrentar delitos que trascienden fronteras. La articulación entre gobiernos, organizaciones civiles y sector privado resulta fundamental para fortalecer las estrategias de prevención y protección de las víctimas.



En ese mismo sentido, Air Canada subrayó el rol de la industria aérea en la detección de posibles casos de trata, señalando la importancia de capacitar al personal en tierra y a bordo para identificar señales de alerta dentro del ecosistema de viajes.

Resultados del concurso: ganadores y reconocimiento

Tras un proceso de evaluación que valoró la creatividad, el impacto y la claridad del mensaje, el jurado definió a los tres ganadores del certamen:

Primer lugar



Geidy Vanessa Cabrales Payares

Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal (UNISARC)

Video: “La trata roba sueños: abre los ojos, denuncia y actúa”

Premio: viaje a un destino operado por Air Canada

Segundo lugar



Jaime Bernal Pacheco

Universidad del Magdalena

Video: “No lo ignores: Infórmate y llama”

Tercer lugar



Daniel David Bosiga Garzón

Universidad Compensar

Video: “Nada es lo que parece”

Estos trabajos destacaron por su capacidad de generar reflexión y movilizar a la audiencia frente a una problemática que requiere atención urgente.



Impacto social y proyección de la iniciativa

El concurso no solo premió el talento creativo, sino que también abrió un espacio de participación ciudadana para fortalecer la cultura de denuncia y la protección de los derechos humanos.

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Desde el Ministerio del Interior se enfatizó que la prevención de la trata de personas no depende únicamente de la institucionalidad, sino también del compromiso ciudadano para visibilizar y transformar realidades a través de narrativas que informen y alerten.

Tras el éxito de esta edición, las organizaciones impulsoras anunciaron su intención de consolidar el concurso como una plataforma permanente. El objetivo es mantener una estrategia sostenida de sensibilización que contribuya a la educación pública y a la reducción de este delito en la región.



Un llamado a la acción colectiva

Las entidades organizadoras reiteraron la necesidad de sumar esfuerzos entre instituciones, organizaciones y ciudadanía para enfrentar la trata de personas. El fortalecimiento de la denuncia, la educación y la cooperación internacional se posicionan como pilares fundamentales para erradicar esta grave violación de los derechos humanos.