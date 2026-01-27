En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Benedetti descarta salir del Ministerio del Interior para hacer campaña a Iván Cepeda

Benedetti descarta salir del Ministerio del Interior para hacer campaña a Iván Cepeda

Hace algunos días se rumoró, en el marco de varios cambios en el gabinete, que Benedetti podría abandonar su cargo; sin embargo, por ahora esta decisión no se concretaría.

Publicidad

Publicidad

Publicidad