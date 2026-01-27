Benedetti descarta salir del Ministerio del Interior para hacer campaña a Iván Cepeda

El ministro del Interior, Armando Benedetti, desmintió rumores sobre una posible salida de la cartera para hacer campaña del senador Iván Cepeda para las elecciones presidenciales del 2026.

“Como ministro del Interior no he pensado en estar en ninguna campaña. Lo que yo quiero y me gustaría es irme de aquí el 7 de agosto y en estos meses dar plenas garantías para que se cumpla el calendario electoral de este año. Nadie me ha propuesto que vaya a ayudarle a ningún candidato”, escribió en su cuenta de X.

Hace algunos días se rumoró, en el marco de varios cambios en el gabinete, que el jefe de la cartera política podría abandonar su cargo; sin embargo, por ahora esta decisión no se concretaría.

A pesar de que el jefe de la cartera no está autorizado a hacer política, su círculo cercano asegura que hoy apoyaría al exembajador del Reino Unido, Roy Barreras, y en caso de que ganara la consulta Frente por la Vida, se sumaría a su campaña.



Benedetti respondió a Blu Radio sobre su encuentro con Barreras, afirmando que: "Estábamos hablando sobre el calendario electoral, nada de política".

"Yo lo único que quiero es terminar como ministro hasta el 7 de agosto. Yo no estoy descartando, ni asegurando. Lo único que estoy haciendo es diciendo que yo quiero ir hasta el 7", agregó el ministro Benedetti.