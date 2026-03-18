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Mininterior dice que Gobierno garantizará protección para los 14 candidatos presidenciales

El ministro recalcó que el Cormpe es "un comité que se hace para analizar la situación de seguridad de los candidatos a la presidencia de la República".

Armando Benedetti
El ministro del Interior, Armando Benedetti
Blu Radio
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

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