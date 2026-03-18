Mininterior dice que Gobierno garantizará protección para los 14 candidatos presidenciales

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno garantizará la protección de los 14 candidatos presidenciales y sus compañeros de fórmula que participarán en las elecciones del próximo 31 de mayo, en las que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro.

Arando Benedetti Foto: AFP

"Aquí son 14 candidatos a la presidencia con sus fórmulas vicepresidenciales, es decir, que se tomaron medidas para 28 personas", dijo Benedetti tras liderar una reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe).

El ministro recalcó que el Cormpe es "un comité que se hace para analizar la situación de seguridad de los candidatos a la presidencia de la República".

"Quiero recordar que el Cormpe es solamente para los candidatos a la presidencia; quien no sea candidato a la presidencia no es evaluado", precisó.



El funcionario agregó que en el encuentro se evaluó "todo lo que tiene que ver con vehículos blindados, con personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con miembros de la Policía, con chalecos blindados, armamento, y otras medidas".

Durante esta campaña fue asesinado el senador y aspirante presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay, quien murió el pasado 11 de agosto, dos meses después de ser herido gravemente en un atentado en Bogotá.

Colombia tendrá catorce candidatos en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, cuyo plazo de inscripción ante la Registraduría Nacional, entidad organizadora de los comicios, finalizó el viernes pasado.

Elecciones en Colombia 2026 // Foto: AFP

Publicidad

Esta será la segunda elección con mayor número de aspirantes desde que se aprobó la Constitución de 1991, y solo es superada por la de 1994, que tuvo 18 aspirantes, según datos recopilados por el portal La Silla Vacía.

Según las últimas encuestas de intención de voto, el senador Iván Cepeda y el abogado Abelardo De la Espriella figuran como favoritos, seguidos por la congresista opositora Paloma Valencia y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López.