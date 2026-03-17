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Blu Radio  / Nación  / Fiscalía denuncia amenazas contra equipo que investiga magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Fiscalía denuncia amenazas contra equipo que investiga magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La fiscal general Luz Adriana Camargo calificó la situación como grave y aseguró que las intimidaciones han sido dirigidas directamente contra los investigadores del caso.

Qué significa que Fiscalía eleve a magnicidio el asesinato de Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay murió este 11 de agosto luego de luchar por su vida durante más de dos meses.
Foto: Facebook - Miguel Uribe Turbay
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 17 de mar, 2026

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