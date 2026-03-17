Fiscalía denuncia amenazas contra equipo que investiga magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación denunció que el equipo de fiscales encargado de investigar el magnicidio de Miguel Uribe Turbay ha sido objeto de recientes amenazas de muerte, en medio de los avances del proceso judicial.

La fiscal general Luz Adriana Camargo calificó la situación como grave y aseguró que las intimidaciones han sido dirigidas directamente contra los investigadores del caso.

"Hemos recibido unas amenazas muy preocupantes y muy aparentemente serias contra el equipo de investigación que tiene el caso de Miguel Uribe. Los fiscales y el equipo de investigación han sido amenazados”, advirtió.

Según explicó la jefa del ente acusador, estas amenazas se presentan en un momento clave del proceso, cuando la investigación avanza en la identificación de los responsables del crimen.



De acuerdo con la Fiscalía, el caso se encuentra en la fase final de esclarecimiento de los autores materiales y se prepara para una nueva etapa enfocada en determinar quiénes estarían detrás del magnicidio.

La Fiscal Camargo destacó que el trabajo investigativo ha permitido identificar conexiones relevantes que podrían explicar las presiones contra el equipo.

En ese contexto señaló: “Este equipo ha venido avanzando de una forma muy buena, no solo en lo que tiene que ver con el caso de Miguel Uribe, sino que ha encontrado que esa célula que ejecutó materialmente el homicidio estaría vinculada en otra serie de homicidios que se han venido descubriendo y tal vez a partir de esa revelación hay una amenaza muy fuerte contra el equipo”.

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Frente a este panorama, la fiscal general aseguró que se adoptarán medidas para garantizar la seguridad de los funcionarios.

"Por supuesto el equipo va a ser protegido”, afirmó, al tiempo que reiteró la importancia de preservar la integridad de quienes lideran la investigación.

Dentro de las líneas de investigación que siguen abiertas, la Fiscal señaló que se está confirmando si la Segunda Marquetalia tiene responsabilidad material o intelectual.