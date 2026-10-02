En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bruce Mac Master
Gasolina
María Fernanda Cabal
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Festival Mar de Acordeones busca impulsar el turismo de Santa Marta en la semana de receso

Festival Mar de Acordeones busca impulsar el turismo de Santa Marta en la semana de receso

La edición número 30 se realizará del 8 al 11 de octubre, en momentos en que la ciudad busca recuperar la llegada de visitantes y el movimiento comercial tras los recientes problemas de orden público.

Festival Mar de Acordeones.
Festival Mar de Acordeones.
Foto: suministradad.
Por: William Agudelo
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Santa Marta se prepara para la semana de receso escolar con una agenda cultural que busca ayudar a recuperar el movimiento turístico y comercial de la ciudad. Uno de los principales eventos será el Festival Vallenato Mar de Acordeones, que celebrará sus 30 años entre el 8 y el 11 de octubre y tendrá como homenajeado a Iván Villazón.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El festival llega después de los días de alteración del orden público que afectaron la movilidad, el comercio y las reservas turísticas en Santa Marta. Incluso, la organización decidió ampliar hasta el 30 de septiembre las inscripciones para sus concursos debido a las dificultades que enfrentaban participantes provenientes de otros municipios y regiones del país.

Últimas noticias

Canadá en pocas palabras
Turismo

¿Quiere viajar a Canadá? Este concurso premia un relato de apenas 150 palabras

Concierto BTS en Estados Unidos.jpg
Turismo

Turismo internacional y ocupación hotelera al límite por conciertos de BTS en Bogotá

Publicidad

Ahora, con la ciudad nuevamente en actividad, la programación se convierte en uno de los eventos llamados a atraer visitantes durante una temporada clave para hoteles, restaurantes, transportadores y otros servicios asociados al turismo.

El antecedente económico muestra el alcance que puede tener este tipo de actividades. Según el Observatorio de Estudios Económicos y Culturales de Santa Marta, la edición de 2025 reunió a unas 6.000 personas y generó un impacto económico estimado en $460 millones, dentro de la estrategia Santa Marta Eventful.

La programación comenzará con un homenaje a Iván Villazón en el Teatro Santa Marta y continuará en El Rodadero con las competencias de acordeoneros, cantantes y compositores, además del desfile, la caravana y diferentes presentaciones musicales.

Lea también:

FOTO DRONES BARRANCABERMEJA.jpg
Pacífico

Atacaron con drones contra estación de Policía en Santa Rita de Iró, Chocó

fiscalía.jpg
Judicial

Fiscalía pidió condena contra exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo por contratos irregulares

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El momento central será el domingo 11 de octubre, cuando se realizarán las finales de acordeoneros profesionales y Cantantes Rey de Reyes, antes del gran espectáculo de cierre en el estadio de béisbol de la Villa Olímpica. Iván Villazón encabezará la jornada junto a varios de los acordeoneros que han acompañado su trayectoria.

Publicidad

Además del componente cultural, la edición 30 tendrá premios económicos para los ganadores de las categorías profesional, aficionado, canto y canción inédita, con participantes procedentes de diferentes lugares del país.

Para Santa Marta, el festival coincidirá así con una semana en la que el sector turístico espera recuperar visitantes y consumo después de las afectaciones de los últimos días, utilizando nuevamente la música y los grandes eventos como parte de la oferta de la ciudad durante el receso escolar.

Relacionados

Noticias de hoy

Santa Marta

Publicidad

Publicidad

Publicidad