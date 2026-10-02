Festival Mar de Acordeones busca impulsar el turismo de Santa Marta en la semana de receso

Santa Marta se prepara para la semana de receso escolar con una agenda cultural que busca ayudar a recuperar el movimiento turístico y comercial de la ciudad. Uno de los principales eventos será el Festival Vallenato Mar de Acordeones, que celebrará sus 30 años entre el 8 y el 11 de octubre y tendrá como homenajeado a Iván Villazón.

El festival llega después de los días de alteración del orden público que afectaron la movilidad, el comercio y las reservas turísticas en Santa Marta. Incluso, la organización decidió ampliar hasta el 30 de septiembre las inscripciones para sus concursos debido a las dificultades que enfrentaban participantes provenientes de otros municipios y regiones del país.

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Ahora, con la ciudad nuevamente en actividad, la programación se convierte en uno de los eventos llamados a atraer visitantes durante una temporada clave para hoteles, restaurantes, transportadores y otros servicios asociados al turismo.

El antecedente económico muestra el alcance que puede tener este tipo de actividades. Según el Observatorio de Estudios Económicos y Culturales de Santa Marta, la edición de 2025 reunió a unas 6.000 personas y generó un impacto económico estimado en $460 millones, dentro de la estrategia Santa Marta Eventful.



La programación comenzará con un homenaje a Iván Villazón en el Teatro Santa Marta y continuará en El Rodadero con las competencias de acordeoneros, cantantes y compositores, además del desfile, la caravana y diferentes presentaciones musicales.

El momento central será el domingo 11 de octubre, cuando se realizarán las finales de acordeoneros profesionales y Cantantes Rey de Reyes, antes del gran espectáculo de cierre en el estadio de béisbol de la Villa Olímpica. Iván Villazón encabezará la jornada junto a varios de los acordeoneros que han acompañado su trayectoria.

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Además del componente cultural, la edición 30 tendrá premios económicos para los ganadores de las categorías profesional, aficionado, canto y canción inédita, con participantes procedentes de diferentes lugares del país.

Para Santa Marta, el festival coincidirá así con una semana en la que el sector turístico espera recuperar visitantes y consumo después de las afectaciones de los últimos días, utilizando nuevamente la música y los grandes eventos como parte de la oferta de la ciudad durante el receso escolar.