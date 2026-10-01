Fiscalía pidió condena contra exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo por contratos irregulares

La Fiscalía General de la Nación pidió, durante los alegatos de conclusión, que se emita un fallo condenatorio contra el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo Omar, al considerar que quedó demostrada, más allá de toda duda razonable, su participación en la celebración irregular de contratos relacionados con el denominado “embellecimiento” de la ciudad.

El delegado del ente investigador sostuvo que, durante su administración, Caicedo Omar habría desatendido requisitos legales esenciales para la contratación estatal. “El señor Caicedo Omar desatendió (…) los requisitos legales esenciales para la contratación estatal en cuanto a que su condición de alcalde suscribió y modificó la contratación que buscaba el embellecimiento y restauración de Santa Marta”, indicó el fiscal durante sus alegatos de conclusión.

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Uno de los aspectos señalados por la Fiscalía está relacionado con las modificaciones realizadas a los contratos. De acuerdo con el delegado, el objeto contractual pasó de contemplar cinco parques a 16, mientras que el presupuesto aumentó de 6.000 millones a 19.000 millones de pesos, sin que, según la acusación, existiera una justificación técnica para esos cambios.

Los contratos estaban relacionados con la denominada “Red de Parques de la Equidad y la Alegría”, iniciativa que tenía como finalidad la construcción y recuperación de espacios públicos y zonas verdes para las familias de las tres localidades de Santa Marta.



Durante sus alegatos, el exalcalde Carlos Caicedo Omar reapareció de manera virtual, rechazó los planteamientos de la Fiscalía y sostuvo que las conclusiones del proceso no corresponden con lo ocurrido ni con lo demostrado durante el juicio. El exmandatario explicó que las obras debían ejecutarse progresivamente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos.

“A la conclusión que no corresponde realmente a lo que ocurrió ni a lo que ha sido demostrado en este juicio. Las obras tenían que ejecutarse progresivamente de acuerdo a los recursos disponibles, lo que vengo explicando. Este punto es fundamental para entender los contratos que hoy se juzgan, porque una cosa es improvisar, porque no se sabe qué se quiere construir, otra completamente distinta es saber que se quiere construir, tener identificada la necesidad, contar con diseños con una finalidad definida, pero tener que ejecutarlo por etapas, porque los recursos disponibles no permiten financiarlo todo simultáneamente”.

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Caicedo también cuestionó que durante el juicio se hubiera demostrado que impartió alguna orden para desconocer los requisitos legales o que hubiera actuado con un interés particular.

“¿Dónde está, digámosle, una orden mía dirigida a eliminar o a desconocer un requisito legal? ¿Dónde está la prueba de que actué motivado por un interés particular, contrario al interés público? Yo nunca impartí una orden para desconocer la ley ni nunca ordené eliminar un requisito contractual, nunca ordené contratar por fuera de los procedimientos institucionales, señoría. Nunca busqué obtener un beneficio particular de estas decisiones. Mi propósito era otro, era recuperar espacios que las comunidades”.

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El proceso se conoce mientras el exmandatario enfrenta otra decisión judicial. En mayo pasado, en un fallo de primera instancia, Caicedo Omar fue sentenciado a 10 años de prisión por su responsabilidad en la celebración irregular de contratos relacionados con la adecuación y el mejoramiento de puestos de salud en el departamento del Magdalena.

En ese proceso, el exalcalde fue declarado responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.