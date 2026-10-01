Testigo fue clave para abatir a alias 'Robinson', señalado de financiar magnicidio de Miguel Uribe

Un testimonio ciudadano fue clave para ubicar en una vivienda rural de Tello, Huila, a Miguel Orlando Guzmán González, alias 'Robinson', señalado por las autoridades como cabecilla financiero de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia y presunto financiador de varias acciones criminales, entre ellas el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

El presunto cabecilla murió durante un operativo adelantado el 27 de septiembre de 2026 en la vereda El Cadillo, hasta donde habría llegado junto con tres personas señaladas de pertenecer a esa estructura: Luis Alberto Castañeda Rivera, Andrés Felipe Rojas Morales y Alejandra Peralta Silva, quien estaría en estado de embarazo,capturados y posteriormente enviados a la cárcel.

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De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía durante las audiencias concentradas de judicialización, el cabecilla y los tres presuntos disidentes habrían llegado a la vivienda de una familia campesina el 24 de septiembre. Según la investigación, llevaban fusiles, morrales y chalecos tácticos y permanecieron en el inmueble junto con alias Robinson.

En las audiencias, el fiscal del caso explicó que la ubicación del presunto cabecilla fue posible a partir de información entregada por una fuente humana. “La fuente humana refirió que en esa casa estaría pernoctando esa persona, quien llegaría allí con cerca de casi 10 unidades, portando armas de fuego, utilizando prendas de uso privativo y quienes estarían realizando reuniones de carácter criminal en ese lugar”, señaló.



El delegado de la Fiscalía indicó que esa información también fue verificada por inteligencia militar. Según lo expuesto en audiencia, alias 'Robinson' estaría realizando coordinaciones criminales con alias Mario o Doble 0, señalado como cabecilla de esa estructura para el departamento del Huila. La fuente habría informado que Robinson realizaba recolección de finanzas para fortalecer el grupo y que estas actividades estarían relacionadas con el narcotráfico.

“Quienes, además, están concertados para fomentar también homicidio, reclutamiento ilícito, extorsiones a comerciantes, agricultores, empresarios de la región, planeamiento y selección de acciones armadas, actos de terrorismo”, afirmó el fiscal al referirse a las actividades que, de acuerdo con la investigación, serían desarrolladas por integrantes de la organización.

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La Fiscalía también expuso información aportada por denunciantes del sector sobre presuntas labores de seguimiento a posibles víctimas. “Realizaban perfilación a víctimas, para seguir personas, verificar vehículos, inmuebles, empresas, a qué se dedican y comenzar a citarlos, para llevar así el cobro de montos dinerarios de manera ilegal, constriñéndolos para ir a lugares apartados”, sostuvo el fiscal durante la audiencia.

Durante el operativo, adelantado por unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, se presentó un intercambio de disparos en el que murió Robinson. Las tropas de la Fuerza de Despliegue Contra Amenazas Transnacionales capturaron a los tres señalados integrantes e incautaron tres armas largas, dos armas cortas, 13 granadas, 22 proveedores de diferentes calibres, dos miras, un lanzagranadas, un lente TASCON y material de cómputo y comunicaciones.

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Al sustentar la medida de aseguramiento contra los tres procesados, el delegado del ente acusador cuestionó que hubieran llegado armados a una vivienda campesina. “Es totalmente reprochable que tres personas tan jóvenes se dediquen a cometer conductas punibles”, manifestó, y agregó que, ante la llegada de personas armadas y con superioridad numérica, los habitantes de la zona podrían sentirse obligados a permitirles el ingreso.

Para la Fiscalía, la conducta habría sido cometida de manera dolosa y sin una justificación legal o extralegal para permanecer en ese lugar. A los tres procesados les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado; utilización de uniformes e insignias; fabricación o tenencia de armas de fuego, de uso personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares; y utilización ilícita de redes de comunicaciones.