Más de 5.000 policías custodiarán carreteras en semana de receso: proyectan 11 millones de vehículos

Con el inicio de la semana de receso, la Policía reforzó su presencia en las carreteras del país para acompañar el desplazamiento de miles de familias.

El coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía, confirmó que serán más de 5.000 uniformados los encargados de realizar controles, orientar a los viajeros y prevenir siniestros viales. La proyección es que 11'107.000 vehículos pasen por los peajes durante esta temporada, mientras que en Bogotá se esperan cerca de 2 millones de vehículos.

Dispositivo de seguridad vial. Foto: Policía Nacional.

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El llamado de las autoridades está enfocado en evitar conductas que pueden terminar en accidentes. “¡No más excusas en la vía! Cada decisión que tomamos al volante puede salvar una vida o puede ponerla en riesgo”, afirmó el coronel Parra, quien señaló que los principales comportamientos que serán vigilados son el exceso de velocidad, conducir después de consumir alcohol, utilizar el celular, realizar adelantamientos peligrosos y manejar sin el descanso necesario.

La Policía también intensificará los controles de alcoholemia. Parra recordó que durante 2025 se realizaron 13.801 pruebas, de las cuales 99 resultaron positivas. Además, durante la semana de receso del año pasado fue necesario aplicar la normativa a cerca de 16.000 conductores. “Si va a conducir, no consuma alcohol; y si consume alcohol, no conduzca”, insistió el oficial, al advertir que una decisión irresponsable puede convertir un viaje familiar en una tragedia.



El dispositivo contempla varios planes especiales. Entre ellos están Embriaguez, Freno y Freno en Descenso, dirigidos a detectar conductores bajo los efectos del alcohol y verificar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos, especialmente el sistema de frenado. También estarán activos Familias Seguras, Motociclista Seguro, Peatón Seguro, Ciclista Seguro y Adelantamiento Seguro, con controles dirigidos a los diferentes actores viales.

Foto: Policía Nacional.

Uno de los principales llamados está dirigido a quienes emprenderán viajes largos. La Policía recomienda revisar el vehículo antes de salir, descansar adecuadamente, utilizar el cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad. Para los motociclistas, además del casco, se insiste en utilizar los elementos de protección y evitar maniobras riesgosas. “No se trata de llegar primero, se trata de llegar vivo”, señaló Parra.

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Las autoridades también pidieron a los pasajeros asumir un papel activo durante los desplazamientos. Si el conductor está cansado, excede la velocidad o pretende manejar después de consumir alcohol, la recomendación es advertirle y evitar que continúe el recorrido en esas condiciones. “El pasajero también puede prevenir”, explicó el director de Tránsito y Transporte.

Finalmente, el coronel Jair Parra reiteró que la meta del operativo no es solamente controlar las carreteras, sino lograr que los viajeros regresen a sus hogares. “No tengan prisa por llegar. Lo importante no es llegar rápido, es llegar”, afirmó. Y cerró con un mensaje dirigido a todos los actores viales: “Detrás de cada volante hay una vida y en casa hay alguien esperando que regresemos”.