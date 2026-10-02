Plantas carnívoras, recorridos y actividades: el plan que puede hacer en Bogotá este fin de semana

Bogotá ofrece diferentes alternativas para quienes buscan aprovechar el fin de semana sin salir de la ciudad. Entre recorridos por espacios naturales, actividades culturales, planes familiares y visitas a lugares que permiten conocer más sobre la biodiversidad, hay opciones para cambiar la rutina y disfrutar de la capital.

Una de esas alternativas estará disponible durante los primeros días de octubre en el Jardín Botánico de Bogotá, un buen plan para comenzar la semana de receso que va del 5 al 12 de octubre. Allí, los visitantes podrán acercarse al particular mundo de las plantas carnívoras y conocer algunas de las adaptaciones que les permiten atrapar a sus presas.

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Así será la VII Exposición de Carnívoras en el Jardín Botánico

La VII Exposición de Carnívoras, denominada “¡Déjate atrapar!”, se lleva a cabo del 1 al 4 de octubre en el Jardín Botánico de Bogotá y contará con una programación dirigida a diferentes públicos, incluyendo actividades para disfrutar en familia.



Durante la exposición, los asistentes podrán participar en recorridos guiados, conversatorios y charlas especializadas relacionadas con estas plantas. También habrá espacios destinados a descubrir sus características y las sorprendentes adaptaciones que han desarrollado para sobrevivir.

Además de las actividades educativas y culturales, los visitantes tendrán la posibilidad de adquirir material vegetal, por lo que la exposición también puede ser una opción para quienes tienen interés en la jardinería y las especies vegetales.

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La entrada tiene un valor de $18.000 por persona e incluye el ingreso al Tropicario. En el caso de los niños y niñas de hasta 5 años, el ingreso es gratuito.

Esta exposición es una alternativa para quienes buscan un plan diferente en Bogotá durante este fin de semana, especialmente para quienes quieran combinar un recorrido por la naturaleza y hacer actividades relacionadas con la biodiversidad.

Exposición de plantas carnívoras en el Jadín Botánico.

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¿Cómo llegar al Jardín Botánico de Bogotá?

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis está ubicado en la av. calle 63 # 68-95. Para llegar ahí, las personas pueden usar el transporte público; el paradero del SITP más cercano al recinto natural es el que está en la Ac 63 - Kr 69L, donde paran rutas zonales como la 142, 442, 59B y C131.

Asimismo, aquellos que prefieran movilizarse en TransMilenio pueden bajarse en las estaciones de la calle 63 o Avenida Chile (Calle 72) sobre la Troncal Caracas o NQS, y desde allí tomar un alimentador, bus zonal o caminar unos minutos hacia el occidente por la calle 63.

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De igual forma, los que quieran ir en carro particular deberán buscar un parqueadero cercano para dejar el vehículo.

