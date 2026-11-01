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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Condenan a mujer de 68 años por extorsionar a agricultor de Lebrija; exigía $350 millones

Condenan a mujer de 68 años por extorsionar a agricultor de Lebrija; exigía $350 millones

La víctima y sus familiares recibieron llamadas de personas que se identificaban como integrantes de ‘Los Pajaritos’. Una de las exigencias llegó por medio de una carta entregada a una de sus hijas.

Capturan a adulta mayor en Bucaramanga
Capturan a adulta mayor en Bucaramanga
Imagen de las autoridades
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio Santander

Una mujer de 68 años fue capturada en Bucaramanga por orden judicial, para cumplir una condena por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa, tras un proceso relacionado con las amenazas y exigencias económicas contra un agricultor de Lebrija, Santander.

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De acuerdo con el reporte de la Policía judicial del CTI, los hechos ocurrieron entre marzo y mayo de 2022, cuando el agricultor y su familia comenzaron a recibir llamadas telefónicas de personas que se identificaban como integrantes del grupo delincuencial ‘Los Pajaritos’.

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Durante las comunicaciones, los extorsionistas aseguraban tener información detallada sobre la familia, incluidos los lugares donde estudiaban y trabajaban las hijas de la víctima, así como sus rutinas diarias. A cambio de no causarles daño, exigían el pago de una suma de dinero.

La presión continuó y, ante la falta de respuesta a las llamadas, los responsables también contactaron a otros familiares para tratar de ubicar al agricultor.

extorsión.jpg
Extorsión.
Foto: imagen de referencia, creada con IA.

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El 25 de mayo de 2022, a través de un familiar y por intermedio de una de sus hijas, fue entregada una carta manuscrita en la Universidad Santo Tomás, en Floridablanca. En el documento se exigía el pago de 350 millones de pesos y se indicaban el lugar y la modalidad para entregar el dinero.

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Tanto los audios de algunas llamadas como la carta original fueron aportados como elementos de prueba dentro de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación.

La capturada fue identificada como Mery Acosta de San Miguel, quien fue ubicada por unidades del CTI en vía pública del barrio La Universidad.

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El procedimiento se realizó con apoyo de investigadores de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y del Gaula Militar Chicamocha. La mujer tenía una orden judicial expedida por el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga para cumplir la condena.

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