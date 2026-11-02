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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Delante de sus compañeros, asesinaron a trabajador de contratista de Ecopetrol en Barrancabermeja

Delante de sus compañeros, asesinaron a trabajador de contratista de Ecopetrol en Barrancabermeja

Según información preliminar, hombres armados llegaron hasta el pozo 2086 y le dispararon. Autoridades investigan.

Asesinan a trabajador de contratista de Ecopetrol en Barrancabermeja.jpg
Imagen de las autoridades. Asesinan a trabajador de contratista de Ecopetrol en Barrancabermeja
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de nov, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio Santander

En Barrancabermeja, Daison Jhoani Rodríguez Villalba, de 41 años, fue atacado con arma de fuego mientras cumplía su jornada laboral en el corregimiento El Centro. En 2024 habría sido mencionado en panfletos intimidatorios. Autoridades buscan establecer si esas amenazas tienen relación con el homicidio.

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Frente a sus compañeros de trabajo fue atacado a tiros el hombre de 41 años, en el sector del pozo 2086, el trabajador de la empresa Braserv empresa contratista de Ecopetrol fue herido por hombres armados que llegaron hasta el lugar preguntando por él y murió poco después, pese a que fue trasladado a un centro asistencial.

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El ataque ocurrió durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre. Según la información preliminar, los agresores ingresaron al sitio donde se encontraban los trabajadores, identificaron a Rodríguez Villalba y le dispararon en repetidas ocasiones delante de sus compañeros.

Uno de los aspectos que ahora revisan las autoridades es un antecedente de amenazas contra la víctima. El hombre habría sido mencionado en panfletos intimidatorios que circularon en el año 2024. En esos mensajes habría sido declarado objetivo militar.

Las autoridades buscan establecer si esos señalamientos tienen alguna relación con el homicidio o si existían otras razones detrás del ataque. Hasta el momento no se ha confirmado el móvil del crimen ni la identidad de los responsables.

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En el sector donde ocurrió el asesinato se ha reportado presencia de estructuras armadas ilegales como la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo, el frente Edgar Amílkar Grimaldo Barón del ELN y el grupo delincuencial Los de La M.

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Funcionarios de la SIJIN y SIPOL, junto con otras unidades policiales, adelantan labores de investigación y recolección de información para reconstruir lo sucedido, identificar a los responsables y establecer las circunstancias que rodearon este homicidio.

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