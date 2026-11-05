Bucaramanga tiene 15 días para iniciar recuperación del Parque Mejoras Públicas

La controversia jurídica por el Parque Mejoras Públicas de Bucaramanga continúa. En una audiencia, la Alcaldía presentó ante una juez un plan de recuperación administrativa del predio, que contempla un periodo de seis meses para adelantar las actuaciones necesarias para restituir este espacio a la ciudad.

Sin embargo, la funcionaria judicial determinó que la administración municipal tendrá únicamente 15 días adicionales para iniciar los trámites correspondientes y demostrar avances en el cumplimiento del fallo que ordena la restitución del inmueble.

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Por su parte, Claudia Arciniegas, apoderada de la Sociedad de Mejoras Públicas, manifestó que la organización no está dispuesta a entregar el parque, al considerar que tiene derechos sobre el terreno.

La Alcaldía de Bucaramanga tendrá 15 días adicionales para recuperar el Parque Mejoras Públicas y cumplir el fallo judicial que ordena restituir este predio a la ciudad. Durante este plazo deberá adelantar el cumplimiento de la decisión #MañanasBlu pic.twitter.com/2iuJNn9THY — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 5, 2026

Según explicó, el predio fue donado en 1939 por la Compañía de Fomento Urbano de Santander mediante escritura pública, argumento que sustenta la posición jurídica de la sociedad frente a la propiedad del inmueble.



La representante también señaló que esperan un pronunciamiento de una instancia judicial superior, el Consejo de Estado, frente a la controversia.

El Parque Mejoras Públicas es un predio de aproximadamente 13.000 metros cuadrados cuya titularidad y restitución mantienen enfrentadas a la administración municipal y la Sociedad de Mejoras Públicas.

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Mientras la Alcaldía busca materializar la recuperación del espacio mediante el cumplimiento de la decisión judicial, la sociedad mantiene su posición de no entregarlo y espera que el Consejo de Estado se pronuncie sobre el proceso.

Por ahora, el plazo de 15 días representa el nuevo término para que la administración municipal inicie las actuaciones ordenadas por la juez.