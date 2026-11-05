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Bucaramanga tiene 15 días para iniciar recuperación del Parque Mejoras Públicas

La disputa por el predio de 13.000 metros cuadrados continúa entre la administración municipal y la Sociedad de Mejoras Públicas.

FOTO PARQUE SOCIEDAD MEJORAS PÚBLICAS.jpg
FOTO: Parque Mejoras Públicas de Bucaramanga- suministrada por Alcaldía de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

La controversia jurídica por el Parque Mejoras Públicas de Bucaramanga continúa. En una audiencia, la Alcaldía presentó ante una juez un plan de recuperación administrativa del predio, que contempla un periodo de seis meses para adelantar las actuaciones necesarias para restituir este espacio a la ciudad.

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Sin embargo, la funcionaria judicial determinó que la administración municipal tendrá únicamente 15 días adicionales para iniciar los trámites correspondientes y demostrar avances en el cumplimiento del fallo que ordena la restitución del inmueble.

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Por su parte, Claudia Arciniegas, apoderada de la Sociedad de Mejoras Públicas, manifestó que la organización no está dispuesta a entregar el parque, al considerar que tiene derechos sobre el terreno.

Según explicó, el predio fue donado en 1939 por la Compañía de Fomento Urbano de Santander mediante escritura pública, argumento que sustenta la posición jurídica de la sociedad frente a la propiedad del inmueble.

La representante también señaló que esperan un pronunciamiento de una instancia judicial superior, el Consejo de Estado, frente a la controversia.

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El Parque Mejoras Públicas es un predio de aproximadamente 13.000 metros cuadrados cuya titularidad y restitución mantienen enfrentadas a la administración municipal y la Sociedad de Mejoras Públicas.

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Mientras la Alcaldía busca materializar la recuperación del espacio mediante el cumplimiento de la decisión judicial, la sociedad mantiene su posición de no entregarlo y espera que el Consejo de Estado se pronuncie sobre el proceso.

Por ahora, el plazo de 15 días representa el nuevo término para que la administración municipal inicie las actuaciones ordenadas por la juez.

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