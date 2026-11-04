Refuerzan seguridad en cárceles de Santander por nuevas amenazas contra el INPEC

Las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en los centros penitenciarios de Santander y la protección de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), ante las nuevas amenazas contra el personal de custodia y vigilancia.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, informó que se vienen desarrollando acciones coordinadas con la Fuerza Pública para prevenir hechos delictivos y garantizar tanto la seguridad de la infraestructura carcelaria como la integridad de los funcionarios.

Publicidad

“No solamente trabajamos por la seguridad de la infraestructura penitenciaria, sino también por la protección de los funcionarios del INPEC”, señaló el funcionario.

RESPALDO AL INPEC TRAS CAMBIO EN LA DIRECCIÓN DE PALOGORDO



Las decisiones administrativas corresponden al INPEC. La Gobernación de Santander mantiene el acompañamiento institucional para fortalecer la seguridad penitenciaria y dar continuidad a los procesos de resocialización en… pic.twitter.com/S5ze7i16AL — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) November 2, 2026

Entre las medidas implementadas se encuentra el acompañamiento de unidades especializadas como el GAULA y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), además de patrullajes motorizados y controles en los alrededores de los establecimientos carcelarios de Bucaramanga, Girón, Barrancabermeja, San Gil, El Socorro y Málaga.

Publicidad

También se adelantan capacitaciones dirigidas a los funcionarios sobre medidas de autoprotección y se fortalecen los procesos de investigación judicial para identificar posibles amenazas, prevenir ataques y contrarrestar las acciones de estructuras delincuenciales.

#TopBlu Nuevo director asume el mando de la cárcel de Palogordo, en Santander #VocesySonidoshttps://t.co/yUaEWiNuja — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 2, 2026

Publicidad

"Estas acciones buscan reducir los riesgos para el personal penitenciario y mantener el control y la seguridad en los establecimientos carcelarios del departamento", señaló el secretario del Interior.

El Gobierno departamental reiteró que continuará trabajando de manera articulada con la Policía y las demás autoridades para proteger a los funcionarios del INPEC y evitar que las amenazas se conviertan en hechos de violencia.