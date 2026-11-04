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Refuerzan seguridad en cárceles de Santander por nuevas amenazas contra el INPEC

Entre las medidas implementadas se encuentra el acompañamiento de unidades especializadas como el GAULA y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

FOTO PENITENCIARIA DE PALOGORDO.jpg
FOTO: Cárcel de Palogordo, Girón, Santander - Suministrada por Gobernación de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

Las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en los centros penitenciarios de Santander y la protección de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), ante las nuevas amenazas contra el personal de custodia y vigilancia.

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El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, informó que se vienen desarrollando acciones coordinadas con la Fuerza Pública para prevenir hechos delictivos y garantizar tanto la seguridad de la infraestructura carcelaria como la integridad de los funcionarios.

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“No solamente trabajamos por la seguridad de la infraestructura penitenciaria, sino también por la protección de los funcionarios del INPEC”, señaló el funcionario.

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Entre las medidas implementadas se encuentra el acompañamiento de unidades especializadas como el GAULA y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), además de patrullajes motorizados y controles en los alrededores de los establecimientos carcelarios de Bucaramanga, Girón, Barrancabermeja, San Gil, El Socorro y Málaga.

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También se adelantan capacitaciones dirigidas a los funcionarios sobre medidas de autoprotección y se fortalecen los procesos de investigación judicial para identificar posibles amenazas, prevenir ataques y contrarrestar las acciones de estructuras delincuenciales.

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"Estas acciones buscan reducir los riesgos para el personal penitenciario y mantener el control y la seguridad en los establecimientos carcelarios del departamento", señaló el secretario del Interior.

El Gobierno departamental reiteró que continuará trabajando de manera articulada con la Policía y las demás autoridades para proteger a los funcionarios del INPEC y evitar que las amenazas se conviertan en hechos de violencia.

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