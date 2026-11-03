Ejército y Policía capturaron a alias ‘Matamba’, señalado integrante del Clan del Golfo en Santander

Un operativo coordinado entre el Ejército Nacional y la Policía permitió la captura de alias ‘Matamba’, de 42 años, señalado de integrar el Clan del Golfo y de estar vinculado a actividades de hurto de hidrocarburos en Santander.

En Santander fue capturado alias ‘Matamba’, señalado integrante del Clan del Golfo y responsable del hurto de hidrocarburos a Ecopetrol. Según las autoridades, tendría injerencia en Sabana de Torres, Puerto Parra, Puerto Wilches y Barrancabermeja #MañanasBlu pic.twitter.com/fiTcQCrTRR — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 3, 2026

Publicidad

El procedimiento se llevó a cabo en el corregimiento La Fortuna, en zona rural de Barrancabermeja, donde tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 40, adscrito a la Quinta Brigada, y uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía hicieron efectiva una orden judicial en su contra.

Según el Departamento de Policía Santander, el hombre era requerido por el Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento 6 de Barrancabermeja para cumplir condena por los delitos de concierto para delinquir agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.



De acuerdo con información de inteligencia militar, alias ‘Matamba’ sería integrante del componente criminal focalizado del Clan del Golfo y, presuntamente, estaría relacionado con la extracción ilegal de hidrocarburos mediante la manipulación de válvulas clandestinas.

Las autoridades también lo señalan de presuntamente coordinar el transporte de este material hacia centros de acopio ubicados en sectores rurales del departamento.

Publicidad

Esta actividad ilícita representaría una fuente de financiación para la estructura armada ilegal, que tendría injerencia en municipios como Sabana de Torres, Puerto Parra, Puerto Wilches y Barrancabermeja.

La captura, según el Ejército, afecta las capacidades de coordinación de esta estructura criminal y sus posibles actividades relacionadas con el hurto de hidrocarburos.

Publicidad

En un segundo procedimiento, esta vez en la vereda La Platanala, en zona rural de San Rafael de Lebrija, la Policía capturó en flagrancia a un hombre de 27 años.

Durante las actividades de control territorial, los uniformados le encontraron un revólver de fabricación artesanal, sin numeración visible. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, indicó que continuarán los operativos y controles en las zonas rurales para ubicar a personas requeridas por la justicia y sacar de circulación armas ilegales.