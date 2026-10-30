EEUU resaltó capturas de personas señaladas de tener vínculos con ELN, Los Pachenca y Clan del Golfo

A través de su cuenta oficial en la red social X el Comando Sur de los Estados Unidos, destacó la captura de 22 personas que serían parte de estructuras criminales como parte de las acciones de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), una iniciativa de cooperación regional para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

El operativo en el que se adelantaron 13 allanamientos, se realizó en cinco departamentos del país, en una operación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, en coordinación con la Fiscalía. Los detenidos estarían vinculados a una red que comercializaba ilegalmente cerca de un millón de galones de hidrocarburos para financiar al ELN, Los Pachenca y el Clan del Golfo.

Publicidad

A propósito de este resultado, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Erik Rodríguez, aseguró que el impacto de estas capturas va más allá de afectar las economías ilegales, pues también contribuye a debilitar las redes de financiación que sostienen la violencia y el terrorismo. El oficial señaló que este es precisamente uno de los objetivos estratégicos de la A3C, en el marco del denominado Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación hemisférica liderada por Estados Unidos y de la que Colombia hace parte.

La operación se conoce en medio del acercamiento del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella con Estados Unidos para fortalecer la cooperación militar y de seguridad en la lucha contra el narcotráfico.



El mandatario había anunciado, el pasado 23 de junio, que Colombia se incorporaría al Escudo de las Américas a partir del 7 de agosto, cuando asumiera la Presidencia. Posteriormente, el 12 de agosto, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que Colombia se convertiría en el integrante número 19 de la Coalición contra los Cárteles de las Américas y afirmó que el Gobierno colombiano había solicitado cooperación para desarrollar operaciones militares conjuntas contra el narcoterrorismo.

Con este nuevo anuncio, el Comando Sur vuelve a destacar los resultados de la articulación entre Colombia y Estados Unidos en materia de seguridad. Sin embargo, el reporte divulgado no precisa las fechas, los lugares de las capturas ni la identidad de las 22 personas detenidas.