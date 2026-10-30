Siete allanamientos en Tolima destaparon presunta red de falsos trámites migratorios hacia EE. UU.

Siete allanamientos en Ibagué y El Espinal permitieron incautar computadores, celulares, documentos y elementos que, según las autoridades, estarían relacionados con la simulación de agencias migratorias de Estados Unidos. La operación fue adelantada por el Gaula Militar Tolima, el CTI de la Fiscalía y la agencia estadounidense HSI.

Un operativo conjunto entre el Gaula Militar Tolima, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la agencia Homeland Security Investigations (HSI), con apoyo de la Embajada de Estados Unidos, permitió ejecutar siete allanamientos en Ibagué y El Espinal contra la estructura conocida como ‘Los Brujos’, investigada por presuntas estafas mediante servicios esotéricos y falsos trámites migratorios, así como por el delito de lavado de activos.

Publicidad

El coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, explicó que las diligencias se realizaron en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por la Fiscalía. Cinco allanamientos tuvieron lugar en Ibagué y dos en El Espinal, con el objetivo de identificar y afectar el modelo de operación de esta presunta organización de alcance transnacional.

Según las investigaciones, la estructura habría utilizado supuestos servicios esotéricos y falsas gestiones migratorias para engañar principalmente a personas residentes en Estados Unidos. Debido al posible alcance internacional de los hechos, en el operativo participó Homeland Security Investigations, agencia estadounidense que apoyó las labores de las autoridades colombianas.



Durante los procedimientos, los investigadores incautaron 14 computadores portátiles, nueve celulares, dos dispositivos iPad, dos torres de computador, una tarjeta SIM y 12 cuadernos con información de interés para el proceso judicial.

Entre los elementos encontrados también figuran dos sellos con la palabra «Approved», una bandera de Estados Unidos, una bata de juez, un escudo del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, equipos para videoconferencias y manuales con conceptos migratorios.

Publicidad

De acuerdo con el coronel Pérez Linares, estos elementos podrían evidenciar la simulación de escenarios relacionados con agencias migratorias de Estados Unidos, presuntamente utilizados para engañar a las víctimas. El material será sometido a análisis para establecer su relación con las actividades investigadas y determinar cómo habría operado la estructura.

Todos los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente como parte del proceso por lavado de activos. Los investigadores buscan establecer posibles movimientos financieros, reconstruir el funcionamiento de la presunta red y determinar las responsabilidades individuales.

Publicidad

Con este resultado operacional, el Gaula Militar Tolima, la Fiscalía y las agencias participantes buscan afectar las economías ilícitas y las estructuras criminales transnacionales que podrían perjudicar tanto a ciudadanos colombianos como a residentes en Estados Unidos.

La investigación continúa bajo la dirección de las autoridades judiciales. Los elementos encontrados constituyen material de interés probatorio y no representan, por sí solos, una declaración de responsabilidad penal contra las personas que pudieran estar vinculadas al caso.