Más de 837.000 pasajeros se moveran por los aeropuertos del país en este puente festivo

Si tiene pensado viajar durante este puente festivo del Día de Todos los Santos, prepárese porque los aeropuertos del país tendrán un movimiento bastante alto. La Aeronáutica Civil estima que 837.920 pasajeros se movilizarán por las terminales aéreas de Colombia entre este viernes 30 de octubre y el martes 3 de noviembre, en uno de los periodos de mayor actividad aérea de estos días festivos.

De acuerdo con las proyecciones de la Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil, de los pasajeros que viajarán durante estos cinco días, 519.812 lo harán en vuelos nacionales, mientras que 318.108 tomarán vuelos internacionales. Esto quiere decir que la mayor parte de los desplazamientos serán hacia diferentes destinos dentro del país, aunque también se espera una importante salida y llegada de viajeros desde el exterior.

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Frente a los días de mayor movimiento, este viernes 30 de octubre será la jornada con más pasajeros, con una proyección de 175.042 viajeros. Le sigue el lunes 2 de noviembre, cuando se esperan 173.702 personas movilizándose por los aeropuertos. Para el martes 3 de noviembre, la cifra estimada es de 170.072 pasajeros.

Por su parte, el domingo 1 de noviembre se proyecta el desplazamiento de 160.447 personas, mientras que para el sábado 31 de octubre se esperan 158.657 viajeros.



Ante este panorama, la Aeronáutica Civil hizo un llamado a quienes tienen programados vuelos durante el puente festivo para que organicen sus viajes con anticipación y eviten contratiempos en los aeropuertos.

Entre las principales recomendaciones está llegar con suficiente tiempo a la terminal aérea, de acuerdo con las indicaciones de cada aerolínea; realizar el registro o check-in antes de llegar al aeropuerto y consultar los requisitos del vuelo.

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También es importante revisar directamente con la aerolínea los horarios, el estado del vuelo y posibles cambios en la operación. A esto se suma verificar las condiciones del equipaje, evitar llevar elementos que no estén permitidos y tener a la mano los documentos de identidad y demás soportes necesarios para viajar.

La entidad recordó que las cifras corresponden a estimaciones realizadas con base en el comportamiento histórico del transporte aéreo, por lo que podrían cambiar debido a factores como las condiciones climáticas, fenómenos naturales, problemas en la infraestructura aeroportuaria o situaciones de fuerza mayor.

