Caos en El Dorado por granizada: qué es la medida 'Ground Stop' y qué pasa con los vuelos

La Aeronáutica Civil decretó la medida de Ground Stop para todos los vuelos con origen y destino en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. La decisión operativa se tomó de urgencia ante la presencia de una fuerte tormenta, visibilidad reducida sobre la pista y fallas en los sistemas de comunicación.

Ante esta contingencia climática, la autoridad aeronáutica solicitó a todos los viajeros verificar el estado de sus itinerarios directamente con sus aerolíneas antes de desplazarse. Los equipos técnicos monitorean la evolución del tiempo para determinar cuándo se reanudarán las operaciones aéreas con seguridad.

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El colapso en la terminal aérea coincide con una severa emergencia de movilidad en la capital. El Distrito reportó fuertes lluvias, granizadas y graves encharcamientos en barrios como Modelia y en localidades como Teusaquillo, Engativá y Barrios Unidos.

ATENCIÓN BOGOTÁ (BOG) 🚨



Por fuerte tormenta, visibilidad reducida y falla en comunicaciones, se decreta GROUND STOP para todos los vuelos con origen/destino al Aeropuerto El Dorado.



Consulta el estado de tu vuelo con tu aerolínea. Seguiremos informando. pic.twitter.com/2pwPyb3slS — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) October 5, 2026

El tráfico vehicular registra un alto impacto en el occidente de la ciudad debido a la acumulación de agua e inundaciones en corredores clave como la Avenida El Dorado (Calle 26), la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida Calle 13 y la Avenida La Esperanza.



¿Qué es la medida 'Ground Stop' ordenada en el Aeropuerto El Dorado?

Un Ground Stop (o parada en tierra) es un protocolo de seguridad aeronáutica de emergencia que frena o restringe el tráfico aéreo hacia un aeropuerto determinado.



Cuando se decreta esta medida, los aviones que se encuentran en tierra no reciben autorización para despegar con destino a esa terminal, mientras que las aeronaves en vuelo deben sostenerse en el aire o desviarse a aeropuertos alternos. En el caso de Bogotá, la medida responde a tres condiciones críticas:



Presencia de una fuerte tormenta eléctrica y precipitación sobre el aeropuerto.

Visibilidad severamente reducida en las pistas de aterrizaje y despegue.

Fallas registradas en las comunicaciones del control aéreo.

¿Cuáles son las vías inundadas y más afectadas por las lluvias en Bogotá?

Según el reporte oficial de las autoridades de tránsito del Distrito, los encharcamientos dificultan el paso en los siguientes corredores estratégicos:

