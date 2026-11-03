USO rechaza asesinato de trabajador en Barrancabermeja y exige acelerar investigaciones

Un nuevo hecho de violencia contra trabajadores de la industria petrolera se registró en Barrancabermeja. Daison Jhoani Rodríguez Villalba, maquinista del equipo Workover Braserv Rig 32, fue asesinado con arma de fuego cuando se encontraba realizando labores en el pozo LC-2086, ubicado en la vereda Planta Nueva, corregimiento El Centro.

De acuerdo con el comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz de la USO, el ataque ocurrió hacia las 12:57 de la madrugada del lunes 2 de noviembre. Hombres armados llegaron al lugar de trabajo, identificaron a la víctima y le dispararon delante de sus compañeros. Aunque intentaron auxiliarlo, el trabajador llegó sin signos vitales al centro asistencial.

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El sindicato de Ecopetrol señaló que este crimen se suma a una serie de amenazas y hechos violentos contra trabajadores, líderes sindicales y dirigentes comunales del corregimiento El Centro.

#SomosUSO #AccionUrgente 🚨



𝑬𝒍 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒈𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑬𝒍 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑩𝒂𝒓𝒓𝒂𝒏𝒄𝒂𝒃𝒆𝒓𝒎𝒆𝒋𝒂 𝒉𝒐𝒚 𝒑𝒂𝒓𝒆𝒄𝒆 𝒕𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒏𝒂𝒅𝒊𝒆: los grupos armados al margen de la ley tienen el control total ante la inacción del Estado.



La Unión Sindical… pic.twitter.com/Aqm45wZMme — USO Colombia (@usofrenteobrero) November 2, 2026

"Como antecedente, recordó el asesinato de Julián Rodríguez, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOJUNTAS), ocurrido el pasado 22 de septiembre. También denunció amenazas de muerte contra líderes sociales y sindicales, así como intimidaciones directas contra integrantes de la organización", señaló Martín Ravelo, presidente del sindicato de ecopetrol.

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La USO aseguró que había advertido previamente a las autoridades nacionales sobre el deterioro de la seguridad en el Magdalena Medio y cuestionó la falta de acciones efectivas para proteger a las comunidades y trabajadores de esta zona petrolera.

Hasta $40 millones de recompensa ofrecen la Alcaldía de Barrancabermeja y la Gobernación de Santander por información para capturar a los responsables del asesinato de Daison Rodríguez, trabajador de una empresa contratista de Ecopetrol #MañanasBlu pic.twitter.com/ZUGhER92b1 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 3, 2026

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Por esta razón, exigió acelerar las investigaciones para esclarecer el asesinato de Daison Jhoani Rodríguez Villalba, identificar y capturar a los responsables y garantizar condiciones de seguridad en el corregimiento El Centro.

Finalmente, la organización sindical pidió una intervención inmediata del Estado para evitar nuevos ataques y advirtió que existe preocupación por la situación de riesgo que enfrentan trabajadores, líderes sociales y defensores de derechos humanos en Barrancabermeja.

En el sector donde ocurrió el asesinato se ha reportado presencia de estructuras armadas ilegales como la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo, el frente Edgar Amílkar Grimaldo Barón del ELN y el grupo delincuencial Los de La M.