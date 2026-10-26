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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cuatro homicidios se presentaron en Barrancabermeja, Bucaramanga y El Socorro

Cuatro homicidios se presentaron en Barrancabermeja, Bucaramanga y El Socorro

Los hechos violentos se registraron en tres municipios del departamento. En El Socorro, la Policía capturó a dos hombres señalados de participar en el homicidio de un domiciliario de 28 años.

FOTO HOMICIDIO EN GIRÓN- CAPTURA DE VIDEO.jpg
FOTO: Sicariato en Girón- Captura de video de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

Cuatro hombres fueron asesinados en hechos violentos registrados en Santander, dos en Barrancabermeja, uno en Bucaramanga y otro en El Socorro. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los crímenes e identificar a los responsables.

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En Barrancabermeja, las víctimas fueron identificadas como Diego Quintero y Jesse González, quienes fueron atacados con arma de fuego. Las autoridades trabajan para establecer los móviles de este doble homicidio y dar con los responsables.

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En Bucaramanga, otro hecho violento cobró la vida de Brayan Hernández, quien recibió un disparo en el sector de Villa Carmelo, en el norte de la ciudad. De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas y habría sostenido una fuerte discusión intrafamiliar cuando un tercero llegó al lugar, le disparó y huyó con rumbo desconocido.

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Por este caso, las autoridades adelantan labores de vecindario y recopilan información para establecer la identidad del agresor y esclarecer lo ocurrido.

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El cuarto caso se registró en El Socorro, donde un domiciliario de 28 años murió en medio de una riña. La rápida reacción de la Policía permitió la captura en flagrancia de dos hombres señalados de estar involucrados en el crimen.

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Según las autoridades, los detenidos registran anotaciones judiciales y quedaron a disposición de las autoridades competentes para responder por su presunta participación en los hechos.

“Nuestra prioridad es proteger la vida. Ante este hecho de violencia, la reacción inmediata de los policías permitió capturar en flagrancia a los dos presuntos implicados, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes. Continuaremos trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los hechos y garantizar que se adelante el proceso judicial correspondiente”, señaló el coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante del Departamento de Policía Santander.

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Los cuatro homicidios vuelven a poner sobre la mesa la preocupación por los hechos de violencia en el departamento. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer cada caso y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

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