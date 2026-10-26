Cuatro homicidios se presentaron en Barrancabermeja, Bucaramanga y El Socorro

Cuatro hombres fueron asesinados en hechos violentos registrados en Santander, dos en Barrancabermeja, uno en Bucaramanga y otro en El Socorro. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los crímenes e identificar a los responsables.

En Barrancabermeja, las víctimas fueron identificadas como Diego Quintero y Jesse González, quienes fueron atacados con arma de fuego. Las autoridades trabajan para establecer los móviles de este doble homicidio y dar con los responsables.

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Dos hombres fueron asesinados por sicarios en menos de 12 horas en Barrancabermeja. Autoridades señalan que las víctimas serían expendedoras de estupefacientes #VocesySonidos pic.twitter.com/9CeBv4L1p7 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 25, 2026

En Bucaramanga, otro hecho violento cobró la vida de Brayan Hernández, quien recibió un disparo en el sector de Villa Carmelo, en el norte de la ciudad. De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas y habría sostenido una fuerte discusión intrafamiliar cuando un tercero llegó al lugar, le disparó y huyó con rumbo desconocido.

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Por este caso, las autoridades adelantan labores de vecindario y recopilan información para establecer la identidad del agresor y esclarecer lo ocurrido.

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Asesinan de un disparo a Brayan Hernández en el norte de Bucaramanga. El hecho ocurrió en Villa Carmelo, donde, la víctima habría sostenido una fuerte discusión intrafamiliar mientras consumía bebidas alcohólicas. Un tercero llegó al lugar, le disparó y huyó #MañanasBlu pic.twitter.com/zyp3idLZNx — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 26, 2026

El cuarto caso se registró en El Socorro, donde un domiciliario de 28 años murió en medio de una riña. La rápida reacción de la Policía permitió la captura en flagrancia de dos hombres señalados de estar involucrados en el crimen.

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Según las autoridades, los detenidos registran anotaciones judiciales y quedaron a disposición de las autoridades competentes para responder por su presunta participación en los hechos.

“Nuestra prioridad es proteger la vida. Ante este hecho de violencia, la reacción inmediata de los policías permitió capturar en flagrancia a los dos presuntos implicados, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes. Continuaremos trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los hechos y garantizar que se adelante el proceso judicial correspondiente”, señaló el coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante del Departamento de Policía Santander.

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Dos hombres fueron capturados en El Socorro, Santander, señalados de asesinar en una riña a un domiciliario de 28 años. La rápida reacción de la Policía permitió detenerlos después de los hechos. Según las autoridades los detenidos registran anotaciones judiciales #MañanasBlu pic.twitter.com/SXbSrxVJKA — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 26, 2026

Los cuatro homicidios vuelven a poner sobre la mesa la preocupación por los hechos de violencia en el departamento. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer cada caso y establecer las responsabilidades penales correspondientes.