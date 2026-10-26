Líder indígena Jorge Ulcué sufrió un atentado en Santander de Quilichao, Cauca

El líder indígena Jorge Ulcué, del territorio de La Concepción, en el norte del Cauca, sufrió un atentado en la madrugada de este lunes 26 de octubre, en el municipio de Santander de Quilichao.

De acuerdo con el boletín del Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), el hecho ocurrió hacia las 5:43 a. m., cuando Ulcué se movilizaba junto a otros Kiwe Thegnas (guardias indígenas) en un vehículo de protección por la vía Panamericana.

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Al pasar por el sector de la entrada a Dominguillo, al sur de Santander de Quilichao, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta dispararon contra el automotor. El conductor logró maniobrar para escapar del ataque.

Según informó la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, aunque no se reportaron personas heridas, el vehículo recibió un impacto de bala en el costado izquierdo.



Asimismo, la Asociación rechazó el ataque contra Jorge Ulcué y los integrantes de la guardia que lo acompañaban. En su comunicado, destacó que el líder ha sido autoridad de su territorio, coordinador de los Kiwe Thegnas y reconocido integrante del Plan de Vida Sa’th Fxinxi Kiwe y de la ACIN.

La organización también exigió respeto por la vida y la integridad de los comuneros, guardias indígenas y líderes sociales del pueblo nasa en el norte del Cauca.

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Según el sistema de monitoreo Madeja, citado por la ACIN, durante lo corrido de 2026 se han registrado 10 atentados contra comuneros indígenas.

La organización advirtió, además, sobre los riesgos que enfrentan los liderazgos y las comunidades indígenas en sus territorios.

El líder indígena Jorge Ulcué, del territorio de La Concepción, en el norte del Cauca, sufrió un atentado durante la madrugada de hoy en Santander de Quilichao. Dos hombres en moto dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba por la vía Panamericana junto a otros guardas… pic.twitter.com/VshA82cQ9v — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 26, 2026