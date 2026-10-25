Cientos de damnificados por el terremoto acudieron a la feria de vivienda en busca de subsidios

Cientos de familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Cali acudieron este domingo a una feria de vivienda en el centro comercial Mallplaza, donde recibieron orientación y adelantaron la preinscripción para acceder a bonos destinados a la compra de vivienda nueva.

La iniciativa busca ofrecer alternativas habitacionales a 700 familias cuyos inmuebles colapsaron, fueron demolidos o presentan riesgo de colapso.

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“Estamos cumpliendo el anuncio del alcalde Alejandro Eder de unos bonos para adquirir vivienda nueva para esas familias cuya vivienda fue destruida, está en proceso de demolición o presenta riesgo inminente de colapso”, explicó Nicolás Suárez, asesor de Despacho del alcalde.

La Administración Distrital informó que inicialmente dispone de 200 bonos, cada uno por valor de 50 millones de pesos, y que la selección de los beneficiarios dependerá de la verificación de los requisitos y de los criterios de vulnerabilidad establecidos por la Secretaría de Vivienda y Hábitat.



“Nos explicaron que el beneficio de la Alcaldía es de 50 millones de pesos. Nos hicieron la verificación de los datos y una preinscripción; ahora tenemos que esperar la validación para que nos comuniquen si aplicamos para ese subsidio. Yo tuve que abandonar mi apartamento en el barrio Nápoles, luego de que los inmuebles fueran declarados no habitables”, señaló John Maya, uno de los asistentes a la jornada.

La alcaldía confirmó que la feria continuará el próximo fin de semana, con el propósito de ampliar la orientación a las familias damnificadas y así poder avanzar en la búsqueda de soluciones de vivienda para los afectados.

