"Hoy la reconstrucción nos cuesta $54,3 billones": MinVivienda tras terremoto en Colombia

El Gobierno nacional está calculando hoy en 54,3 billones de pesos la reconstrucción del país luego del terremoto del pasado 10 de agosto que dejó afectaciones para unas 466 mil personas en el país, reveló este viernes el Ministerio de Vivienda.

El cálculo supera el estimativo inicial de 30 billones de pesos que utilizó el gobierno en las primeras semanas de la emergencia, sin embargo, el propio gobierno cree que los cálculos pueden seguir cambiando en la medida en que avance la atención de la mergencia.

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"Hay una realidad y es que en la medida en que se empiezan a hacer los análisis más profundos en materia de reforzamiento de estructuras, encontramos que algunas viviendas que estaba de reforzamiento, literalmente hay que pasar al paso de demolición. Eso nos ha generado un crecimiento mayor en materia de cifras. Y segundo, la realidad es que el país sigue temblando y las zonas más afectadas siguen teniendo ese tipo de afectación", dijo el ministro de vivienda Jaime Andrés Beltrán.

Solo en el sector de la vivienda el costo de la reconstrucción podría superar los 19 billones de pesos. El censo actual de las afectaciones incluye unas 203 mil viviendas averiadas y más de 51 mil viviendas destruidas a lo que hay que sumar los daños en 141 acueductos y 311 alcaltarillados.



La segunda fase de la reconstrucción en el país podría tener una duración de nueve meses e implicará la inversión de 1,7 billones de pesos. Esos recursos se usarán para entregar vivienda ya construida y proyectos de mejoramiento de vivienda.

"La primera inversión que va a hacer el Gobierno, que es de 1,7 billones para los dos meses que nos restan, la vamos a hacer con ustedes. ¿Y qué dijo el presidente Jaime Andrés? Vamos a hacer dos vamos a privilegiar a los que no tuvieron temor en meterse la mano al bolsillo y ayudar en la reconstrucción. Vamos a empujarlos para que avancen", aseguró.

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De momento no habrá nuevos subsidios para la compra de vivienda. El ministro de vivienda, Jaime Andrés Beltrán, descartó por ahora el restablecimiento de los programas de subsidios a la compra de vivienda nueva como Mi Casa Ya que hicieron parte de la política de vivienda en el país hasta hace un par de años.

"Ahora la pregunta es: ¿Qué podemos hacer sin plata? Yo sé que esa risa nerviosa o maliciosa dice mucho. Yo sé que ustedes estaban esperando que yo les diera un anuncio de plata", dijo el funcionario en el cierre del Congreso Colombiano de la Construcción en Cartagena.

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El funcionario pidió confianza a los empresarios del sector en la voluntad del gobierno para trabajar de la mano con ellos lo que incluye una regulación favorable a los negocios y el compromiso de habilitar suelo para la construcción.

