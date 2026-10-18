Minvivienda denuncia obras de alcantarillado sin avance en Riohacha, Buenaventura y Ciénaga

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, denunció tres hallazgos en proyectos de agua potable y alcantarillado en Riohacha, Buenaventura y Ciénaga, que suman más de $9.000 millones y corresponden a la administración del expresidente Gustavo Petro. Según el funcionario, los casos serán puestos en conocimiento de los organismos de control para esclarecer qué ocurrió y quiénes deben responder. Los hallazgos hacen parte de la auditoría forense que adelanta la cartera desde el 7 de agosto, cuando asumió el Ministerio.

El primer caso está en Riohacha, La Guajira, donde un convenio firmado en 2021 por cerca de $30.000 millones para construir infraestructura de alcantarillado no registra avances físicos. El ministro cuestionó que las obras no hayan comenzado, a pesar de la necesidad de atender las inundaciones que afectan a la ciudad durante la temporada de lluvias. "¿Y sabe qué es lo más grave? No hay nada. Nada de obras, 0 % de avance. El ministerio habría girado más de $3.600 millones, pero los trabajos nunca comenzaron", afirmó Beltrán.

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En Buenaventura, el Ministerio cuestionó un préstamo internacional de más de 76 millones de dólares, solicitado en 2019 para mejorar el acueducto y el alcantarillado. "¿Y qué tenemos hoy? Más de 2 millones de dólares en costos financieros y, además, hay que dejar plata del presupuesto guardada para ese préstamo. ¿Obras? Ninguna", dijo Beltrán. El ministro agregó que “el país pidió prestada la plata para llevar agua y alcantarillado a Buenaventura, pero las intervenciones nunca comenzaron”.

El tercer hallazgo corresponde a Ciénaga, Magdalena, donde en 2021 se proyectó mejorar las redes del acueducto. Los trabajos permanecen paralizados desde comienzos de este año por problemas de planeación y coordinación, y todavía no existe una solución técnica y financiera definitiva para reanudarlos.



Beltrán aseguró que los tres casos serán trasladados a los organismos de control para determinar qué ocurrió, quiénes deben responder y si hubo irregularidades. Además, recordó que el país enfrenta una situación financiera difícil y que es necesario revisar el manejo de los recursos públicos. Según el ministro, el presidente Abelardo de la Espriella les dio una instrucción clara: "cada peso debe cuidarse y cada obra debe responderle a la gente".