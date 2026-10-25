Ocho personas privadas de la libertad escaparon de un CAI de Palmira, Valle

Ocho personas que permanecían bajo custodia de la Policía se fugaron durante la madrugada de este domingo, 25 de octubre, del CAI Las Delicias, que está ubicado en la comuna 7 del municipio de Palmira, Valle del Cauca.

Los implicados se encontraban en calidad de sindicados, según confirmó el Departamento de Policía Valle, que anunció el despliegue de unidades para tratar de ubicar y recapturar a los fugados.

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A través de un comunicado, la Policía informó que, tras conocerse la fuga, activó acciones de búsqueda, investigación e inteligencia para establecer el paradero de los ocho sindicados y lograr su recaptura. Según información preliminar, los detenidos habrían cortado una reja y escapado por el techo del CAI.

“De manera inmediata, se dispuso un despliegue institucional para adelantar las acciones de búsqueda, investigación e inteligencia orientadas a lograr la ubicación y recaptura de estas personas”, señaló la Policía.



Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita dar con el paradero de los fugados. La institución aseguró que se garantizará la reserva de la información entregada por los ciudadanos mientras avanzan las labores para localizar a las ocho personas.