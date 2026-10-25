Refuerzan la seguridad ante amenazas de la disidencia ‘Jaime Martínez’ en Jamundí, Valle

Las autoridades reforzarán el despliegue de la fuerza pública en Jamundí, Valle del Cauca, ante el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos por parte de la disidencia de las Farc ‘Jaime Martínez’. Entre las medidas anunciadas está la implementación de la estrategia de Corredores Seguros en puntos clave del municipio, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad para las comunidades.

Las decisiones se adoptaron durante una Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, convocada por el Ministerio del Interior, en respuesta a una advertencia de la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos que enfrentan los habitantes de esta zona del sur del departamento.

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"Las apuestas y desafíos que tenemos, por supuesto, se las hemos planteado al Gobierno nacional y en un trabajo sinérgico, en un trabajo articulado con el departamento, la Nación y el municipio, esperamos poder avanzar en mejorar las condiciones y poder un poco enfrentar el crimen que azota nuestro departamento”, dijo Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad del Valle del Cauca.

Además del fortalecimiento del despliegue de la Fuerza Pública, las autoridades anunciaron acciones para prevenir el reclutamiento de menores de edad por parte de organizaciones armadas ilegales. La estrategia busca evitar que niños, niñas y adolescentes sean instrumentalizados por estos grupos o terminen siendo víctimas de la violencia.



"Seguimos juntando esfuerzos con el Gobierno nacional, el Ministerio Público, nuestra fuerza pública para lograr mejorar las condiciones de seguridad y orden público en el sur del departamento”, señaló el funcionario.

Las medidas también contemplan ampliar la oferta cultural y deportiva, mejorar los corredores viales y fortalecer el acompañamiento a las comunidades indígenas y afrodescendientes.