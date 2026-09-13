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Ejército despliega más de 300 soldados en el sur del Valle para combatir a la ‘Jaime Martínez’

Se trata del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 15, cuyos uniformados fueron desplegados con la misión de fortalecer la presencia militar y enfrentar a los grupos armados.

Nuevo batallón del Ejército llega al sur del Valle para fortalecer el control territorial
Gobernación del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

Más de 300 integrantes del Ejército llegaron al sur del Valle del Cauca para reforzar las operaciones de seguridad y control territorial, especialmente en el municipio de Jamundí, una de las zonas donde las autoridades concentran sus esfuerzos contra las estructuras criminales.

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Se trata del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 15, cuyos uniformados fueron desplegados con la misión de fortalecer la presencia militar y enfrentar a los grupos armados que delinquen en esta zona del departamento.

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“Son 300 hombres que están completamente preparados y entrenados y están dispuestos a garantizar la seguridad del territorio y la población del departamento del Valle. El Batallón 15 tendrá la gran labor de afectar las estructuras criminales de la ‘Jaime Martínez’, sus factores de estabilidad y sus economías ilícitas, y garantizar a la población que tenga su libre acceso y movilidad”, explicó el brigadier general Gabriel Andrés Majé Gómez, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional.

ejército nacional.jpg
Miembros del Ejército Nacional.
Foto: imagen de archivo, Ejército.

A este refuerzo de tropas se suma el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Fuerza Pública para enfrentar posibles ataques con drones cargados con explosivos. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció que serán destinados recursos de la Tasa de Seguridad para adquirir nuevos equipos antidrones, con los que se busca mejorar la capacidad de detección y respuesta de los uniformados.

“Cuenten con que vamos a tener otros antidrones para que ustedes estén protegidos y no vayan a tener problemas de cargas explosivas por parte de las bandas criminales. Esto hace parte también del bienestar que tenemos que darles a ustedes y para eso estamos, si ustedes nos cuidan, nosotros también los cuidamos”, señaló la mandataria.

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Con la llegada del nuevo contingente y la adquisición de estos equipos, las autoridades buscan aumentar la presencia institucional en el sur del Valle, afectar las estructuras criminales y avanzar en la recuperación de la seguridad y la movilidad en el territorio.

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