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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Asesinan a patrullero de la Policía frente a estación en Timbiquí, Cauca

Asesinan a patrullero de la Policía frente a estación en Timbiquí, Cauca

La víctima fue identificada como José David Ahumada Mendoza, y el ataque ocurrió en la madrugada durante su turno. El uniformado murió por la gravedad de las heridas.

Autoridades investigan el ataque y buscan a los responsables de asesinato de Policía.
Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

Un patrullero de la Policía fue asesinado durante la madrugada de este domingo en el municipio de Timbiquí, Cauca, en un hecho que es investigado por las autoridades y que habría ocurrido mientras el uniformado cumplía labores de vigilancia en la estación de Policía.

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La víctima fue identificada como José David Ahumada Mendoza. De acuerdo con la información entregada por la Policía, el ataque ocurrió aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, cuando una persona habría accionado un arma de fuego contra el uniformado.

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"Con profundo dolor rechazamos el cobarde ataque que acabó con la vida de nuestro compañero, el patrullero José David Ahumada Mendoza, en hechos ocurridos en Timbiquí, Cauca. Su entrega y sacrificio permanecerán en la memoria de nuestra Institución y del país al que sirvió hasta el último momento", dice un comunicado emitido por la institucion.

El patrullero resultó gravemente herido y, pese a la atención que recibió por parte de sus compañeros, falleció como consecuencia de las lesiones. El crimen generó la reacción inmediata de las autoridades, que adelantan las investigaciones para establecer quién estuvo detrás del ataque y cuáles fueron los motivos.

"Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, amigos y compañeros. Todas las capacidades de la Policía Nacional están desplegadas para capturar y llevar ante la justicia al responsable de este vil atentado", puntualiza el documento.

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Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el homicidio estaría relacionado con un posible ‘plan pistola’ contra integrantes de la Fuerza Pública. Sin embargo, esta línea de investigación deberá ser confirmada conforme avancen las indagaciones.

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