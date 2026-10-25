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Nuevas cámaras en Bucaramanga buscan ayudar a identificar y ubicar delincuentes

La ciudad tendrá 80 cámaras de lectura de placas vehiculares y más de 20 de reconocimiento facial. El alcalde Cristian Portilla confirmó que ya arrancaron las excavaciones y las obras civiles para instalar los dispositivos.

Tecnología reforzará la seguridad en Bucaramanga.jpg
Imagen de la Alcaldía. Tecnología reforzará la seguridad en Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de oct, 2026

Bucaramanga comenzó la instalación de las nuevas cámaras de seguridad anunciadas por la Administración Municipal.

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El alcalde Cristian Portilla confirmó que ya están en marcha las excavaciones y las obras civiles para ubicar los equipos, que incluyen 80 cámaras LPR, especializadas en leer placas de vehículos en tiempo real, y más de 20 dispositivos de reconocimiento facial.

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Según explicó el mandatario, las cámaras LPR permitirán registrar automáticamente las placas de carros y motocicletas, una herramienta que busca ayudar a las autoridades a identificar vehículos de interés para las investigaciones.

A estos equipos se sumarán los de reconocimiento facial, cuya instalación, según el anuncio del alcalde, comenzará en los próximos días.

El sistema estará conectado al centro de monitoreo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, con el objetivo de aportar información a las labores de vigilancia y a las investigaciones que adelantan la Policía y la Fiscalía.

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La incorporación de estos dispositivos representa una inversión cercana a los $10.000 millones, de acuerdo con la información entregada por la Alcaldía. La estrategia también contempla recuperar y activar la red de videovigilancia existente, reportada por la Administración Municipal en 808 cámaras, además de fortalecer las salas CIEPS de la Policía.

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Con el inicio de las obras civiles, la instalación de los nuevos equipos entra en ejecución. Su puesta en funcionamiento permitirá establecer cómo se integrarán a las labores de vigilancia y al apoyo de las investigaciones en la capital santandereana.

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