Nuevas cámaras en Bucaramanga buscan ayudar a identificar y ubicar delincuentes

Bucaramanga comenzó la instalación de las nuevas cámaras de seguridad anunciadas por la Administración Municipal.

El alcalde Cristian Portilla confirmó que ya están en marcha las excavaciones y las obras civiles para ubicar los equipos, que incluyen 80 cámaras LPR, especializadas en leer placas de vehículos en tiempo real, y más de 20 dispositivos de reconocimiento facial.

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Según explicó el mandatario, las cámaras LPR permitirán registrar automáticamente las placas de carros y motocicletas, una herramienta que busca ayudar a las autoridades a identificar vehículos de interés para las investigaciones.

En Bucaramanga comenzó la instalación de cámaras LPR, tecnología que lee las matrículas de carros y motos en tiempo real y permite detectar vehículos reportados como hurtados o vinculados a hechos delictivos. La información apoyará las investigaciones de la Policía y la Fiscalía. pic.twitter.com/J8dULhv3E3 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 25, 2026

A estos equipos se sumarán los de reconocimiento facial, cuya instalación, según el anuncio del alcalde, comenzará en los próximos días.



El sistema estará conectado al centro de monitoreo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, con el objetivo de aportar información a las labores de vigilancia y a las investigaciones que adelantan la Policía y la Fiscalía.

La incorporación de estos dispositivos representa una inversión cercana a los $10.000 millones, de acuerdo con la información entregada por la Alcaldía. La estrategia también contempla recuperar y activar la red de videovigilancia existente, reportada por la Administración Municipal en 808 cámaras, además de fortalecer las salas CIEPS de la Policía.

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Con el inicio de las obras civiles, la instalación de los nuevos equipos entra en ejecución. Su puesta en funcionamiento permitirá establecer cómo se integrarán a las labores de vigilancia y al apoyo de las investigaciones en la capital santandereana.