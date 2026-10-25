Santander registra 6.802 casos de dengue en 2026; Bucaramanga concentra la mayor cifra

Santander acumula 6.802 casos de dengue en lo corrido de 2026, de los cuales 2.537 han requerido hospitalización por dengue grave, según las cifras entregadas para la semana epidemiológica 42.

Con este panorama, el departamento ocupa el tercer lugar entre los territorios del país con más contagios de esta enfermedad. Bucaramanga concentra el mayor número de casos en el departamento, con 2.531 reportes. Le siguen Floridablanca, con 876; Girón, con 614; Barrancabermeja, con 489, y Piedecuesta, con 375. Estas cinco localidades figuran entre las de mayor incidencia en el balance departamental.

Un mosquito en piel humana. Fotografía tomada de Pexels.

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A esta situación se suma el comportamiento del dengue en otros municipios. San Vicente de Chucurí supera los 260 casos, Lebrija registra 113 y El Playón reporta 69, de acuerdo con las cifras suministradas. En Floridablanca, la Secretaría de Salud mantiene el seguimiento a los contagios y las acciones de prevención ante el comportamiento de la enfermedad.

Alexandra García Esparza, secretaria de Salud del municipio, señaló que es necesario mantener una vigilancia estricta y fortalecer la capacitación de la comunidad para evitar nuevos contagios. “Es importante hacerle un seguimiento estricto; por eso estamos muy atentos, capacitando en prevención”, indicó la funcionaria.



De acuerdo con la información entregada por la secretaria, el municipio registraba a semana 39, 793 casos de dengue, cuatro de ellos clasificados como dengue grave. Tres de estos últimos corresponden a menores de edad.

García Esparza explicó que el comportamiento de la enfermedad ha sido inusual y señaló que entre los sectores más afectados están los asentamientos humanos y el sector de Cañaveral. También indicó que se han identificado porcentajes significativos de afectación en mujeres adultas mayores.

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La funcionaria aseguró que, hasta el momento del reporte, el municipio no registraba muertes por dengue. Ante la circulación del virus en Santander, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

La prevención comienza en las viviendas, patios, jardines y zonas comunes, donde cualquier recipiente que acumule agua puede convertirse en un foco de reproducción. Entre las principales recomendaciones están, lavar y cepillar las paredes de tanques, albercas y canecas, al menos cada ocho días, para eliminar los huevos del mosquito. Mantener tapados los recipientes que almacenen agua, incluidos tanques, canecas y albercas.

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Evitar el agua acumulada en materas y floreros, usar toldillos, especialmente para proteger a niños, mujeres gestantes y adultos mayores, así como ropa que cubra la piel y repelente siguiendo las indicaciones del producto.

Dengue Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Las autoridades también recomiendan evitar la automedicación ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor detrás de los ojos o falta de apetito. En caso de presentar estas manifestaciones, es importante mantener una adecuada hidratación y acudir oportunamente a un servicio de salud para recibir valoración médica.

Si aparecen signos de alarma, como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado, dificultad para respirar o decaimiento marcado, se debe buscar atención médica urgente.

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La eliminación de criaderos y la consulta oportuna son fundamentales para reducir la transmisión del dengue y prevenir complicaciones, especialmente en niños y adultos mayores.