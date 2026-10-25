Adulto mayor cayó más de 60 metros por un abismo en Barichara y sobrevivió

Un adulto mayor sobrevivió a una caída de más de 60 metros por un abismo en el sector La Peña, en la vía que comunica a Barichara con el corregimiento de Guane, en Santander.

El hombre quedó atrapado entre unos arbustos, donde fue encontrado por los organismos de socorro que descendieron para auxiliarlo.

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Marcos Angarita, comandante de Bomberos de Barichara, contó que recibieron una llamada que alertaba sobre una persona que habría rodado por el precipicio.

Según explicó, inicialmente habían visto al hombre sentado en una piedra a un costado de la vía, pero cuando regresaron al lugar ya no estaba y solo encontraron algunas de sus pertenencias.



"Desafortunadamente recibimos una llamada en horas de la tarde de supuestamente una persona que había rodado sobre la vía a Barichara, corregimiento Guane, en un sitio llamado La Peña. Habían visto un señor sentado ahí y después volvieron y ya no estaba, pero se veían unas pertenencias", relató Angarita.

Los bomberos acudieron al sitio para verificar la situación y, durante la búsqueda, encontraron un sombrero en la parte baja del precipicio. Esa señal los llevó a preparar los equipos para descender y buscar al hombre.

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"Cuando Bomberos fue al lugar a verificar, vio un sombrero en la parte baja de la peña. Entonces llevamos los equipos pertinentes para hacer el descenso. Cerca de 60 metros encontramos al señor ahí enredado en unos arbustos", explicó el comandante.

El rescate se realizó con equipos especializados y arneses para asegurar al adulto mayor durante el ascenso. En las maniobras participaron Bomberos de Barichara y la Policía Nacional; posteriormente, el hombre fue evacuado y trasladado para valoración médica.

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Según Angarita, el adulto mayor estaba en estado de embriaguez y presentaba laceraciones y heridas cortantes, aunque no sufrió fracturas.

"Con un arnés lo aseguramos para poder sacarlo de allí con la Policía. Afortunadamente, no tuvo fracturas, sino laceraciones y cortadas", indicó el comandante.

El precipicio tiene una profundidad aproximada de 100 metros. El hombre cayó cerca de 60 metros y quedó atrapado entre la vegetación, lo que habría evitado que continuara descendiendo por la pendiente.