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Doble homicidio en el Norte de Antioquia: víctimas fueron bajadas de un bus

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados interceptaron el automotor de transporte intermunicipal en la vía entre Yarumal y Valdivia.

CTI-Levantamiento
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Fiscalía General de la Nación
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

De nuevo la subregión del Norte del departamento es epicentro de hechos de violencia que generan zozobra en la comunidad.

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Recientemente, un doble homicidio se registró en el sector del Alto de Ventanas, sobre el corredor vial que conecta a Yarumal con Valdivia, en el Norte de Antioquia. Dos personas que se movilizaban como pasajeras en un vehículo de servicio público tipo Aerovan perdieron la vida tras ser atacadas con armas de fuego en plena carretera.

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De acuerdo con la información preliminar, hombres armados interceptaron el automotor de transporte intermunicipal, obligaron a descender a las dos víctimas y les dispararon a un costado de la vía, un tramo estratégico de alto flujo vehicular que comunica al interior del departamento con la Costa Atlántica.

Personal judicial se desplazó hasta el sector para adelantar la inspección técnica, el levantamiento de los cuerpos y la recolección de pruebas. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las personas fallecidas ni los móviles del ataque, por lo que se espera un pronunciamiento oficial de la Policía de Carreteras y la Gobernación de Antioquia que permita esclarecer este nuevo hecho violento.

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