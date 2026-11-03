Un niño accidentado y una joven bajo protección tras caravanas de Halloween en Santander

Dos situaciones que involucraron a menores de edad encendieron las alertas de las autoridades durante los controles a las caravanas de motociclistas realizadas entre la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre, con motivo de la celebración de Halloween en el área metropolitana de Bucaramanga.

En uno de los casos, un niño cayó de una motocicleta en la que se movilizaban tres personas. De acuerdo con el reporte preliminar de la Gobernación de Santander, el conductor habría abandonado el lugar después de lo ocurrido. La Policía atendió la situación y activó la ruta de protección correspondiente para garantizar los derechos del menor.

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En otro procedimiento, las autoridades encontraron a una adolescente que también participaba en una de estas caravanas, por lo que fue puesta a disposición de la Comisaría de Familia para verificar sus condiciones y adelantar las actuaciones necesarias para proteger sus derechos.

Estos hechos hicieron parte del balance del dispositivo de seguridad desplegado en Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Lebrija, que dejó 297 vehículos inmovilizados, 477 comparendos de tránsito y siete órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la seguridad y convivencia ciudadana, contemplados en la Ley 1801 de 2016.



De acuerdo con la Gobernación de Santander, durante la jornada también fueron atendidos 23 eventos relacionados con estas actividades, en medio de los controles adelantados por la Fuerza Pública y los organismos de tránsito para prevenir accidentes, garantizar la movilidad y evitar situaciones que pusieran en riesgo a los participantes y demás ciudadanos.

El operativo fue coordinado desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) de la Secretaría del Interior de Santander, con seguimiento a través de las cámaras de la Policía y articulación con las autoridades de los cinco municipios.

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Tras los hechos, la Gobernación rechazó las conductas que ponen en peligro a niñas, niños y adolescentes e hizo un llamado a padres de familia y cuidadores para evitar que los menores sean expuestos a situaciones de riesgo durante este tipo de celebraciones.