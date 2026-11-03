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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Millonaria recompensa por asesinos de trabajador en campo petrolero de Barrancabermeja

Millonaria recompensa por asesinos de trabajador en campo petrolero de Barrancabermeja

La preocupación de las autoridades también está relacionada con los asesinatos de dos líderes sociales ocurridos durante los últimos dos meses en ese mismo sector.

Asesinan a trabajador de contratista de Ecopetrol en Barrancabermeja.jpg
Imagen de las autoridades. Asesinan a trabajador de contratista de Ecopetrol en Barrancabermeja
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja y la Gobernación de Santander anunciaron una recompensa de hasta 40 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de los recientes hechos de violencia registrados en esta ciudad, entre ellos el asesinato de un trabajador de la industria petrolera en el corregimiento El Centro.

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La decisión se tomó durante un consejo extraordinario de seguridad en el que participaron las autoridades locales y la fuerza pública, con el propósito de evaluar las condiciones de orden público y definir nuevas acciones para enfrentar la situación de violencia que atraviesa el distrito.

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De acuerdo con Didier González, secretario de Seguridad de Barrancabermeja, uno de los hechos que motivó la reunión ocurrió durante la madrugada del fin de semana, cuando hombres armados irrumpieron en un pozo petrolero y asesinaron a uno de sus trabajadores.

El funcionario rechazó el crimen y señaló que la recompensa busca incentivar la colaboración ciudadana para avanzar en la identificación, captura y judicialización de los responsables.

“Se ha ofrecido una recompensa de hasta 40 millones de pesos por información veraz y oportuna que conduzca a la identificación, captura y judicialización de los responsables de este atroz suceso ocurrido en el corregimiento El Centro”, manifestó González.

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Como parte de las medidas acordadas, las autoridades anunciaron el fortalecimiento de los operativos de la Policía, el Ejército y la Armada, así como mayores controles en los pozos petroleros ubicados en el corregimiento El Centro.

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La preocupación de las autoridades también está relacionada con los asesinatos de dos líderes sociales ocurridos durante los últimos dos meses en ese mismo sector, hechos que han generado inquietud entre las comunidades.

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