Santander pagará $137 millones a quienes dieron información contra bandas criminales

Un total de $137 millones destinará la Gobernación de Santander al pago de recompensas para las personas que suministraron información que permitió avanzar en investigaciones y golpear a varias estructuras delincuenciales que operaban en el departamento.

La aprobación de estos recursos se realizó durante una sesión del Comité Territorial de Orden Público, en la que se avaló el reconocimiento económico a los ciudadanos que colaboraron con las autoridades y cuyos datos fueron determinantes para el desarrollo de diferentes operativos.

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Douglas Javier Arenas, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Santander, explicó que la información entregada por la comunidad permitió obtener resultados contra grupos de delincuencia común organizada y ubicar a personas que eran requeridas por la justicia.

“Son 137 millones de pesos que fueron aprobados para pagar recompensas a personas que suministraron información que nos llevó a generar golpes importantes a grupos de delincuencia común organizada”, señaló el funcionario.



De acuerdo con el balance de la Gobernación, los resultados corresponden a seis operaciones adelantadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y los departamentos de Policía de Santander y Magdalena Medio. Estas acciones permitieron capturas, desarticulación de organizaciones criminales, incautaciones y avances en el esclarecimiento de homicidios.

Entre las estructuras afectadas se encuentran Los de Pichi, El Mesón y Los Rusos. Esta última operación permitió esclarecer ocho homicidios, con un saldo de seis personas capturadas y una imputación de cargos.

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También se destacaron los resultados de las operaciones Renacer y Gladiador, así como la captura de uno de los hombres que figuraba entre los más buscados de Santander por delitos sexuales.

El director de Seguridad y Convivencia Ciudadana reiteró que la colaboración de la comunidad es fundamental para combatir las diferentes manifestaciones delictivas e invitó a los ciudadanos a continuar suministrando información a las autoridades.

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“Por supuesto, la invitación va a ser a que la comunidad siga denunciando en la línea 123 para contrarrestar el delito en todo el departamento”, agregó Arenas.