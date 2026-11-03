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Santander pagará $137 millones a quienes dieron información contra bandas criminales

Los recursos beneficiarán a ciudadanos que entregaron datos clave para seis operaciones de las autoridades en Santander.

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Dinero Colombia.
Foto: archivo Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Un total de $137 millones destinará la Gobernación de Santander al pago de recompensas para las personas que suministraron información que permitió avanzar en investigaciones y golpear a varias estructuras delincuenciales que operaban en el departamento.

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La aprobación de estos recursos se realizó durante una sesión del Comité Territorial de Orden Público, en la que se avaló el reconocimiento económico a los ciudadanos que colaboraron con las autoridades y cuyos datos fueron determinantes para el desarrollo de diferentes operativos.

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Douglas Javier Arenas, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Santander, explicó que la información entregada por la comunidad permitió obtener resultados contra grupos de delincuencia común organizada y ubicar a personas que eran requeridas por la justicia.

“Son 137 millones de pesos que fueron aprobados para pagar recompensas a personas que suministraron información que nos llevó a generar golpes importantes a grupos de delincuencia común organizada”, señaló el funcionario.

De acuerdo con el balance de la Gobernación, los resultados corresponden a seis operaciones adelantadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y los departamentos de Policía de Santander y Magdalena Medio. Estas acciones permitieron capturas, desarticulación de organizaciones criminales, incautaciones y avances en el esclarecimiento de homicidios.

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Entre las estructuras afectadas se encuentran Los de Pichi, El Mesón y Los Rusos. Esta última operación permitió esclarecer ocho homicidios, con un saldo de seis personas capturadas y una imputación de cargos.

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También se destacaron los resultados de las operaciones Renacer y Gladiador, así como la captura de uno de los hombres que figuraba entre los más buscados de Santander por delitos sexuales.

El director de Seguridad y Convivencia Ciudadana reiteró que la colaboración de la comunidad es fundamental para combatir las diferentes manifestaciones delictivas e invitó a los ciudadanos a continuar suministrando información a las autoridades.

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“Por supuesto, la invitación va a ser a que la comunidad siga denunciando en la línea 123 para contrarrestar el delito en todo el departamento”, agregó Arenas.

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