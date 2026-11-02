Video de seguridad registró homicidio de veterinario en municipio en Magdalena //

El homicidio del veterinario Hernán Darío Lopera Flórez quedó registrado en un video de seguridad que ahora hace parte de las evidencias con las que las autoridades buscan esclarecer el crimen ocurrido el pasado viernes, 30 de octubre, dentro de su local comercial, en el municipio de El Banco, Magdalena.

El hecho generó preocupación entre los habitantes de esta población, mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias que rodearon el asesinato y determinar la identidad y el paradero del responsable. La administración municipal anunció una recompensa de hasta $20 millones para quien entregue información que permita conducir a la captura del presunto homicida.

Publicidad

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento comercial captaron el momento en que se produjo el ataque contra el veterinario.

El registro podría permitir reconstruir los momentos previos, durante y posteriores al crimen, así como aportar elementos relacionados con los movimientos del agresor. Las autoridades deberán analizar las imágenes y contrastarlas con otros elementos materiales probatorios para avanzar en la identificación del responsable.



El homicidio ocurrió al interior del establecimiento donde Lopera Flórez desarrollaba sus actividades profesionales, circunstancia que ha causado especial impacto entre personas que conocían su labor como veterinario y entre habitantes de El Banco.

Ante la gravedad del crimen, la Alcaldía de El Banco ofreció hasta 20 millones de pesos de recompensa a quienes suministren información que permita identificar y capturar al responsable.

Publicidad

El caso de Hernán Darío Lopera Flórez se suma a los hechos de violencia que generan preocupación entre la comunidad de El Banco y que ponen nuevamente sobre la mesa la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad y prevención del delito en el municipio.