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Falso retén en la vía al aeropuerto de Bucaramanga: vestidos de policías robaron a conductores

Los sujetos habrían fingido un accidente de tránsito para detener vehículos, obligar a sus ocupantes a descender y robarles sus pertenencias. En la huida dejaron abandonada una motocicleta caracterizada con distintivos de la Policía.

Vestidos de Policías robaron en la vía hacia el Aeropuerto en Bucaramanga
Imagen de las autoridades. Vestidos de Policías robaron en la vía hacia el Aeropuerto en Bucaramanga
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

Un falso accidente de tránsito habría sido utilizado por delincuentes para robar a conductores que se movilizaban durante la madrugada por la vía que comunica a Girón con el aeropuerto internacional Palonegro, en jurisdicción de Lebrija, Santander.

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De acuerdo con la información entregada por el coronel Gustavo de Jesús Palacio Echeverry, comandante del Distrito de Policía de Girón, los sujetos vestían prendas similares a las utilizadas por entidades de seguridad del Estado y simulaban un accidente para detener a los vehículos que transitaban por el sector.

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Una vez lograban que los conductores pararan, los obligaban a descender de los automotores y los despojaban de sus pertenencias. Durante la huida, los presuntos delincuentes dejaron abandonada una motocicleta que habían acondicionado para que pareciera pertenecer a la Policía Nacional.

El oficial aclaró que la motocicleta encontrada en el lugar no pertenece a la institución policial. El vehículo tenía distintivos y características que buscaban hacerlo pasar como parte del parque automotor de la Policía.

A esta hora, personal de criminalística adelanta la verificación de posibles huellas y otros elementos materiales probatorios que permitan establecer quiénes utilizaron la motocicleta e identificar a los responsables de los robos.

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La Policía y la Seccional de Inteligencia también participan en las labores investigativas para esclarecer lo ocurrido y avanzar en la ubicación y captura de los implicados.

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El coronel Gustavo de Jesús Palacio Echeverry pidió a los ciudadanos que tengan información sobre estos hechos comunicarse con la línea de emergencias 123, con el fin de aportar datos que contribuyan a la investigación.

Las autoridades buscan establecer cuántos conductores fueron víctimas de esta modalidad de hurto e identificar a los hombres que habrían utilizado prendas similares a las de los organismos de seguridad para cometer los robos.

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