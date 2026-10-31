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Blu Radio  / Nación  / Procuraduría alerta por cinco personas secuestradas y dos homicidios en Ataco, Tolima

Procuraduría alerta por cinco personas secuestradas y dos homicidios en Ataco, Tolima

El Ministerio Público exigió medidas urgentes de seguridad en Ataco, Tolima, y pidió proteger a estudiantes, docentes y directivos ante posibles intimidaciones en entornos educativos.

Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Foto: BLU Radio
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 31 de oct, 2026

La Procuraduría emitió una alerta por los riesgos que enfrenta la población civil en zonas rurales de Ataco, Tolima, y solicitó a las autoridades activar medidas urgentes para garantizar la seguridad de las comunidades campesinas e indígenas.

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El organismo de control requirió a las autoridades departamentales y municipales establecer el paradero de cinco personas que habrían sido retenidas en áreas rurales de este municipio y adelantar las acciones necesarias para proteger los derechos fundamentales de la población.

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La solicitud también está relacionada con dos homicidios ocurridos el pasado 25 de octubre: el de una adolescente de 16 años y el de una persona adulta. Frente a estos hechos, la Procuraduría pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Policía, el Ejército y la Alcaldía de Ataco priorizar las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los crímenes e identificar a los responsables.

Además, el Ministerio Público manifestó su preocupación por las posibles afectaciones a las comunidades campesinas e indígenas, los familiares de las víctimas y los líderes sociales de la región, en medio de la situación de orden público.

Por esta razón, insistió en que los procedimientos de búsqueda de las cinco personas y las labores de verificación territorial deben estar a cargo de las autoridades competentes. El propósito es evitar que los habitantes se expongan a situaciones de riesgo o ingresen a territorios bajo la influencia de estructuras armadas ilegales.

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Asimismo, solicitó fortalecer las capacidades de investigación criminal e inteligencia para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y prevenir nuevos episodios de violencia.

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Dentro de los requerimientos, la Procuraduría también pidió activar las rutas de prevención y atención humanitaria, aumentar la presencia y las medidas de seguridad en las zonas rurales y garantizar condiciones de protección para la población.

La alerta incluye a las instituciones educativas, pues el organismo solicitó adoptar medidas para proteger a estudiantes, docentes y directivos ante las advertencias sobre posibles intimidaciones en estos entornos.

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