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Cierran por 10 días discoteca en Bucaramanga donde murió joven tras una riña en Halloween

La Secretaría de Salud de Bucaramanga ordenó el cierre temporal de la discoteca Géminis, ubicada en el barrio Mejoras Públicas.

FOTO DISCOTECA CERRADA - BUCARAMANGA.jpg
FOTO: Discoteca cerrada por Alcaldía de Bucaramanga- captura de video suministrado
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Por un periodo de 10 días permanecerá sellada la discoteca Géminis, en Bucaramanga, establecimiento donde se registró una riña que terminó con la muerte de un joven durante la celebración de la fiesta de Halloween.

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La víctima fue identificada como Jerson Fabián Villalba Murillo, quien recibió una herida con arma cortopunzante en el cuello durante un enfrentamiento ocurrido al interior del establecimiento nocturno, ubicado en el barrio Mejoras Públicas.

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De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, el joven se encontraba compartiendo con un amigo cuando se presentó una riña. En medio del enfrentamiento, un hombre que vestía un buzo blanco con capota habría sacado un cuchillo y lo atacó, causándole una lesión de gravedad.

Tras la agresión, Villalba Murillo fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

En el desarrollo de las investigaciones, la Policía adelantó labores de vecindario y recopiló el testimonio de una persona que acompañaba a la víctima dentro de la discoteca. Esta persona entregó detalles sobre las circunstancias de la riña y las características físicas y de vestimenta del presunto agresor.

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Las autoridades también intentaron verificar las cámaras de seguridad del establecimiento para obtener registros que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable. Sin embargo, no fue posible acceder a las grabaciones debido a que, según los propietarios, el técnico encargado de los equipos no se encontraba disponible.

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Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el homicidio, la Secretaría de Salud Municipal adoptó la medida de cierre temporal por 10 días contra la discoteca Géminis.

Las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que se produjo la agresión y dar con el responsable de la muerte del joven en la capital santandereana.

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