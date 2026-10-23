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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Por aumento de riñas y orden público, Suratá fija nuevo horario para bares

Por aumento de riñas y orden público, Suratá fija nuevo horario para bares

El decreto municipal 064 de 2026 también limita la conducción de motocicletas por menores de 16 años sin licencia.

Suratá.jpg
Blu Radio. Suratá //Foto: Alcaldía de Suratá
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

La Alcaldía de Suratá, Santander, adoptó nuevas medidas para preservar el orden público, mejorar la convivencia y fortalecer la seguridad vial en la cabecera municipal por el aumento de riñas y hechos de intolerancia.

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Las disposiciones quedaron establecidas en el Decreto 064 de 2026 y contemplan restricciones para la conducción de motocicletas por menores de edad, nuevos horarios para los establecimientos comerciales y la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en calles, parques y otros espacios públicos.

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Una de las principales medidas establece que los menores de 16 años no podrán conducir motocicletas, motociclos o mototriciclos sin la licencia correspondiente. La restricción aplica a cualquier hora del día y también prohíbe que los padres, cuidadores o propietarios de estos vehículos permitan que los menores los conduzcan sin cumplir los requisitos legales.

Quienes sean sorprendidos incumpliendo esta disposición podrán tener el vehículo inmovilizado. Además, los propietarios o responsables que faciliten la conducción irregular se exponen a multas de hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de las sanciones de tránsito que correspondan.

Nuevos horarios para establecimientos comerciales

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El decreto también fija el horario para los negocios que expenden bebidas embriagantes, entre ellos bares, cantinas, discotecas, billares, licoreras, tiendas, minimercados y restaurantes que comercialicen este tipo de productos.

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Estos establecimientos podrán vender bebidas alcohólicas desde las 10:00 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, todos los días, incluidos domingos y festivos. A la hora del cierre deberán dejar de vender licor, suspender su consumo y no mantener clientes dentro de sus instalaciones.

Por su parte, los comercios que no vendan bebidas alcohólicas, como panaderías, cafeterías, misceláneas y restaurantes, podrán abrir a cualquier hora, pero deberán cerrar a las 11:00 de la noche. La medida no aplica a droguerías, servicios de salud, hospedajes ni estaciones de servicio, siempre que no expendan bebidas embriagantes.

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Otra de las disposiciones prohíbe de manera permanente el consumo de bebidas alcohólicas en vías y espacios públicos de la cabecera municipal, incluidos andenes, calles, parques, plazas, zonas verdes, escenarios deportivos y zonas de parqueo de uso público.

La Estación de Policía, la Inspección de Policía, la Comisaría de Familia y la Secretaría General y de Gobierno estarán a cargo de vigilar el cumplimiento de las disposiciones.

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