¿Intolerancia o accidente? Taxi pisó los pies de un recolector de basura en Medellín

La comunidad del barrio La Francia en Medellín no sale del asombro luego de que se hiciera viral un video en donde se logra apreciar cómo un taxi, en una evidente desatención a la solicitud de un recolector de basuras, pisa los pies de Jhon Delgado y sigue su trayecto.

La situación ocurrió cuando el camión de basura estaba realizando sus labores en este sector de la capital de Antioquia, en la grabación de una cámara de seguridad se aprecia como uno de los trabajadores se para al frente del vehículo de servicio público solicitando que se detenga.

Previo al inicio de la maniobra del vehículo, los tripulantes se ubicaron en la vía con el propósito de controlar la circulación de los demás vehículos y brindar al conductor las indicaciones necesarias para realizar la maniobra de manera segura.

No obstante, y ante la mirada de varias personas de la zona, el taxista hizo caso omiso a la solicitud de pare y pasó muy cerca del hombre, pisándole los pies con las llantas del vehículo de servicio público que siguió con su camino sin importar la situación con el hombre.



De acuerdo con lo manifestado por el trabajador, el conductor del vehículo no atendió las indicaciones realizadas y continuó su desplazamiento, ocasionando que la llanta trasera derecha del taxi pasara sobre el pie derecho del recolector.

Luego de que el carro se pierde del plano de la cámara de seguridad, se logra ver cómo el hombre se lamenta y cojeando intentan ir hasta una acera cercana en donde fue atendido por su compañeros y algunas personas de la comunidad que presenciaron este hecho.

¿Intolerancia o accidente? Taxi pisó los pies de un recolector de basura en el barrio La Francia de Medellín. En un video se ve como el conductor hace caso omiso a la señal de pare del hombre que afortunadamente salió ileso. #VocesySonidos pic.twitter.com/oiJyj8iSZr — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 4, 2026

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dTras el hecho, el trabajador manifestó presentar dolor leve en el pie derecho, sin embargo, indicó encontrarse en condiciones para continuar con sus labores, por lo que finalizó la jornada sin presentar contratiempos adicionales.

Por ahora las autoridades en la capital de Antioquia se encuentran investigando la situación para determinar con exactitud si el accionar del taxista fue a propósito o si la agresión al recogedor de basura fue intencional.