Ryan Castro celebró Halloween con más de 40.000 personas en mega concierto en Bogotá

Bogotá amaneció bajo la lluvia el 31 de octubre, pero con la llegada de la noche el clima pasó a un segundo plano. Ryan Castro se encargó de disipar las nubes y convertir el estadio Nemesio Camacho El Campín en el epicentro de una multitudinaria celebración de Halloween. Por segundo año consecutivo, el artista paisa llevó su espectáculo a la capital colombiana con un lleno total y más de 40.000 personas dispuestas a cantar, bailar y celebrar la ‘Noche de Brujas’ al ritmo del ‘Cantante del Guetto’.

Desde temprano, miles de asistentes llegaron al estadio con disfraces para vivir una noche que prometía ser diferente. El concierto comenzó alrededor de las 8:30 de la noche sobre un imponente escenario 360, diseñado para que el público pudiera vivir el espectáculo desde todos los ángulos. La fiesta se extendió durante más de cuatro horas, en una jornada en la que Ryan Castro repasó diferentes momentos de su carrera.

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Aunque la noche estuvo marcada por fuertes inconvenientes en la logística y el ingreso de los asistentes, una vez comenzó el espectáculo el artista respondió sobre el escenario. Castro recorrió sus diferentes facetas musicales, pasando por el trap, el reguetón y los sonidos urbanos que lo han convertido en uno de los nombres más destacados de la nueva generación de artistas colombianos.

Un repertorio para cantar a una sola voz

El público bogotano respondió a cada canción. Temas como “Wasa Wasa”, “Jordan”, “Ba Ba Bad Remix”, “Lejanía” y “Ojalá” hicieron parte de un repertorio que puso a cantar a miles de personas en El Campín.

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Uno de los momentos particulares de la noche llegó con la aparición del personaje del tío ‘Richi’, una transición que permitió dejar atrás Halloween y darle paso, por unos minutos, a la temporada decembrina. El cambio de ambiente fue celebrado por los asistentes, que acompañaron cada momento del show.

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Ryan Castro y Jhonny Rivera en Bogotá // Foto: Instagram Ryan Castro

Una nómina de invitados de lujo

Ryan Castro también convirtió su concierto en una reunión de grandes nombres de la música. Al escenario llegaron Tito El Bambino, Reik, Farruko, Maisak, Hamilton, Jhonny Rivera y Jorge Celedón, quienes sorprendieron al público con colaboraciones y presentaciones especiales.

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Pero uno de los momentos más comentados tuvo como protagonista a Aria Vega, quien apareció disfrazada de Feid. Su particular homenaje al artista paisa provocó miles de aplausos y risas entre los asistentes y se convirtió en una de las escenas más recordadas de la noche.

Con una producción de gran formato, invitados sorpresa y un público que respondió durante más de cuatro horas, Ryan Castro volvió a demostrar por qué El Campín se ha convertido en uno de los escenarios importantes de su carrera. La lluvia con la que Bogotá recibió Halloween quedó atrás: durante la noche, el estadio fue territorio del ‘Cantante del Guetto’.

Ryan Castro y Jhonny Rivera en Bogotá // Instagram de Ryan Castro