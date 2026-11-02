¿Maluma regresa a El Campin? El paisa ha dejado pistas en la ciudad que ilusionan

Cuando de Bogotá se trata, Maluma siempre ha sido enfático en agradecerle a la ciudad que “lo hizo grande”. En su concierto en 2025, el paisa aseguró que la capital le dio todo y no existiría su carrera como lo es ahora, sino estuviera esta ciudad en su camino.

“Oye, Bogotá, no vuelve a suceder, se los prometo. Para mí es una locura, esto parece un sueño estar en El Campín, esto está sould out. Vengo de hacer un show en mi ciudad, Medellín, fue algo muy especial y muy hp. Pero les voy a decir algo, la energía acá está una locura. No existiría Maluma Baby sin Bogotá, esto está claro”, fueron sus palabras ante su público en ese tour que llevó a poner la ciudad en el mapa.

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Pero, ahora, los fans del ‘Pretty Boy’ se han vuelto a ilusionar con una serie de pistas que podrían indicar un nuevo concierto del paisa en Bogotá, esta vez bajo el lema de “Loco x Volver”, como su más reciente álbum en donde destacó por una mezcla de diversos ritmos.

Foto: suministrada

En Lourdes, en la localidad de Chapinero, un carro con ropa de Maluma apareció, pero este mismo lo hizo en Buenos Aires (Argentina) y Nueva York (EEUU), incrementando el interés de si se viene o no algo grande nuevamente y si, además, será nuevamente El Campín el escenario para que el ‘Pretty Boy’ se reúna con todos sus fans.



En 2025, el show duró más de 2 horas y la energía estuvo al 100 % hasta la última canción ‘Coco Loco’ en donde se despidió con alegría con la promesa de volver pronto a la ciudad.

Sin duda la noche que vivió Bogotá gracias a Maluma será algo que muchas personas no podrán olvidar tan fácil y que será lo primera de muchas más cosas que tendrá el paisa para una ciudad que por siempre estará en su corazón y que, al parecer, repetiría la dosis en 2027.