Bogotá se viste de ruana: llega la primera edición del Festival Carranguero a la capital

En diálogo con Noticias de la Mañana de Blu Radio, el concejal David Saavedra anunció oficialmente la realización de la primera edición del Festival Carranguero de Bogotá. El evento busca rendir un homenaje a la cultura campesina y a la música tradicional de las raíces colombianas, destacando la vigencia de un género musical que se tomará la agenda cultural de la capital.

Un homenaje a las raíces campesinas y a la colonia boyacense

El concejal David Saavedra explicó las motivaciones para organizar este encuentro festivo en la ciudad. Saavedra resaltó el estrecho lazo demográfico entre el centro del país y la capital.

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Al respecto, el cabildante afirmó: "la colonia más grande que hay en Bogotá, más de 2 millones y medio de personas somos boyacenses de origen boyacense".

En este contexto, Saavedra enfatizó que una de sus prioridades en el Concejo ha sido "reivindicar lo que somos". Asimismo, destacó que la música carranguera representa "holgorio", "alegría" y las vivencias del campesinado.



Frente a la oferta de grandes eventos en la ciudad como Rock al Parque, Salsa al Parque, Jazz al Parque y Popular al Parque, el concejal subrayó la necesidad de darle su propio espacio a la música campesina.

Según manifestó Saavedra: "queremos que la Carranga también sea una al parque en los lugares más emblemáticos de Bogotá".

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Fechas, escenarios y cartelera musical

El festival se llevará a cabo a lo largo de dos días con programación desde el mediodía hasta la noche:

Sábado 7 de noviembre (Parque San Andrés, Engativá): La jornada inaugural contará con las presentaciones de las agrupaciones El Son del Frailejón, Monte Violeta, Ulido Son, Rumbambuqueando y Los Fiesteros de Boyacá, quienes completan más de 30 años de trayectoria en la música campesina.

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Domingo 8 de noviembre (La Media Torta): En este emblemático escenario cultural con 89 años de historia en la capital, se presentarán Los de La Moña, Juventud Parrandera, Son de Martínez, Los Vitocos, Los Camándulas y Los Carrangomelos

El cierre oficial estará a cargo de Los Rolling Ruanas, agrupación integrada por músicos bogotanos con raíces santandereanas.

Escuche aquí la entrevista: