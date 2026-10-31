Martina La Peligrosa y reconocidos escritores estarán en la Feria del Libro de Arauca

Del 3 al 8 de noviembre se realizará la séptima edición de la Feria Internacional del Libro de Arauca (Finliar 2026), un encuentro cultural que reunirá a escritores, lectores, editoriales y artistas en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca. Este año, la programación tendrá como eje el eslogan ¡Arte, Cultura y Palabra! y contará con actividades gratuitas para el público.

Una de las novedades de esta edición es la realización de una preferia, una iniciativa que busca vincular a adolescentes y jóvenes con la programación y promover el acercamiento a la lectura desde las instituciones educativas.

Martina La Peligrosa. Foto Instagram Martina La Peligrosa.

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Esta estrategia contempla seis clubes de lectura que comenzaron el pasado 13 de octubre en la Institución Educativa Normal María Inmaculada, la Institución Educativa General Santander, la Institución Educativa Nacional Simón Bolívar, la Institución Educativa Santa Teresita, el Colegio Sedelco y el Colegio Emanuel.

A través de actividades de lectura, escritura y oralidad, los estudiantes participan en espacios de formación y acercamiento a los libros, como parte de la preparación para la feria.



La Finliar 2026 contará con la participación de reconocidos escritores y representantes de la literatura nacional y regional. Entre los invitados se encuentran Irene Vasco, Óscar Pantoja, Mery Yolanda Sánchez, Rodolfo Ramírez Soto, Betuel Bonilla Rojas, Azuvia Lincón Villalpando, Lucía Vargas Caparroz, Luis Mendoza Silva, Laura Xue, Héctor Javier Ruda, Ulises Niño, Diana Patricia Orduz, Miguel Castillo Fuentes, Sandra Restrepo y Yolanda Díaz Rocero.

En esta séptima edición, el homenajeado será el maestro Hugo Mantilla Trejos, quien recibirá un reconocimiento por su trayectoria y aporte al ámbito cultural y literario.

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La oferta editorial también tendrá un espacio importante con la presencia del Fondo de Cultura Económica y su librería Carmentea, la Librería Arauca, el taller editorial Ambidestro, la Editorial de la Universidad Nacional de Colombia, Editorial Verso Vivo, publicaciones regionales y la Red de Bibliotecas Independientes del departamento, entre otras iniciativas.

Además de la literatura, la feria integrará diferentes manifestaciones culturales, como la danza, la fotografía, la pintura, el teatro y la música.

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En esta programación participarán artistas y agrupaciones como Red Fénix, Aliki Vieria, Adinael Lozano, Juan Carlos Puerto, Yamil Venegas, Fabio Cadena, Santa Clara y Michelle Sorza. También estará la cantante colombiana Martina La Peligrosa, quien hará parte de la oferta artística de esta edición.

El director de la Finliar, Nelson Pérez, destacó que durante siete años la feria ha trabajado para acercar los libros a las nuevas generaciones, propiciar encuentros entre escritores y lectores y fortalecer la identidad cultural de Arauca.