Manuel Lizarazo prepara su primer concierto en solitario en Bogotá: “Es como mi estadio”

El cantante colombiano Manuel Lizarazo atraviesa una etapa de consolidación artística. Después de conquistar audiencias a través de las redes sociales, presentarse en escenarios como el Festival Estéreo Picnic (FEP) y llevar su música hasta ciudades como Medellín y Ciudad de México, el artista se prepara para asumir uno de los retos más importantes de su carrera: ofrecer su primer concierto en solitario en un teatro de Bogotá.

En entrevista con Blu Radio, Lizarazo expresó la emoción que representa este espectáculo, que considera una oportunidad para mostrar una faceta más personal y cercana a sus seguidores. “Yo siento el teatro como algo más personal, algo con lo que quiero mostrar lo que verdaderamente soy”, aseguró el músico, quien adelanta los últimos detalles de una presentación que busca conectar tanto con sus seguidores habituales como con quienes todavía no conocen su propuesta musical.

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El concierto será, además, el espectáculo más largo que ha realizado hasta ahora. La presentación contará con Juan Astros como artista invitado para la apertura y tendrá la participación de Maca & Gero y Emil Rusev. También incluirá versiones de sus canciones en géneros diferentes a los que habitualmente se encuentran en plataformas digitales, con una apuesta por ofrecer una experiencia que vaya más allá de cantar y tocar instrumentos.

Manuel Lizarazo // Foto: Instagram @manuel_lizarazoo

‘Mujer, me estás matando’: una nueva etapa musical

Uno de los momentos que refleja la evolución del artista es el lanzamiento de ‘Mujer, me estás matando’, que reúne elementos de su identidad musical y una propuesta lírica más personal.



Lizarazo recordó que sus primeros pasos estuvieron marcados por la publicación de covers acompañados de su guitarra. Sin embargo, actualmente busca que cada composición tenga elementos propios que permitan reconocer su sello artístico.

“Tratamos de que cada canción que salga, cada letra, cada palabra, cada música, cada instrumento que metemos en nuestras canciones sume más a lo que quiero mostrar como Manuel Lizarazo”, explicó.

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Esta evolución también quedó plasmada en su primer álbum, ‘Quién es Manuel Lizarazo’, un trabajo que reúne las canciones con las que busca responder precisamente esa pregunta. El cantante mantiene su intención de publicar música mensualmente para compartir sus composiciones sin dejar material guardado.

De las redes sociales a los escenarios internacionales

Aunque las plataformas digitales fueron fundamentales para impulsar su carrera, el artista asegura que conserva una de las costumbres de sus comienzos: escuchar a su comunidad y consultar a sus seguidores sobre el rumbo de su proyecto.

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“Yo siento mi comunidad como una comunidad que me ayuda a crecer. Todavía consulto mucho a mis fans y a la gente que me escucha qué es lo que realmente quieren”, afirmó.

Sobre el futuro, Lizarazo espera continuar participando en festivales y llevar su música a España, especialmente a Madrid y Barcelona, ciudades donde también cuenta con oyentes.

Finalmente, definió su propuesta como folk y música de cantautor, con un estilo minimalista que privilegia las letras y la interpretación vocal. Su mayor motivación, asegura, es comprobar cómo canciones que nacen en la intimidad de su habitación y junto a su guitarra terminan siendo coreadas por el público.

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“Una canción que nazca de mi cuarto, de mi casa, de mi guitarra, y que llegue a un lugar y que la gente la cante”, concluyó.