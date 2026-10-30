Daddy Yankee, Ryan Castro y Reykon lideran los estrenos musicales de la semana

La música urbana y los sonidos latinoamericanos llegan con novedades esta semana. Daddy Yankee, Ryan Castro y Reykon encabezan los lanzamientos con nuevos proyectos y colaboraciones, mientras artistas como Silvestre Dangond, Jhonny Rivera, Nanpa Básico, Emilia y Alkilados también presentan canciones y producciones que buscan conquistar a sus seguidores.

El legado musical de Daddy Yankee continúa con una nueva etapa. El artista puertorriqueño anunció ‘La Postal’, un álbum conceptual compuesto por 15 canciones que llegará este 30 de octubre.

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El proyecto gira alrededor del amor, pero desde una perspectiva alejada de la fantasía. Cada canción funciona como una especie de carta y aborda distintas maneras de amar: desde el amor romántico hasta los vínculos familiares y el amor propio.

Daddy Yankee explicó que la idea nació de la intención de recuperar el significado de una postal como un gesto especial. Para el artista, representa detenerse, pensar en alguien y dejar un recuerdo que pueda conservarse, una idea que trasladó al concepto completo del álbum.



Ryan Castro lanzó ‘Brincaito’, una canción de reguetón que recupera parte de la esencia de su etapa de El Cantante del Ghetto y apuesta por un sonido cargado de energía y perreo.

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El lanzamiento llega apenas dos días antes de su presentación de Awooween, programada para este 31 de octubre en el Estadio El Campín de Bogotá, concierto que agotó todas sus entradas en una hora.

Castro había presentado previamente ‘Brincaito’ durante un evento de Spotify en Bogotá, donde interpretó el tema por primera vez ante sus seguidores. Desde entonces, el artista había compartido fragmentos de la canción y la había incluido en algunas de sus presentaciones, aumentando la expectativa por su estreno oficial.

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Reykon presenta ‘Otra Vez’, una colaboración junto a Milo Bvgatti y Nio García que reúne diferentes generaciones y sonidos de la música urbana.

La canción comenzó a generar expectativa en redes sociales antes de su lanzamiento y encuentra a Reykon en un momento importante de su carrera, mientras se prepara para dos presentaciones en el Movistar Arena, ambas con entradas agotadas.

El tema combina la identidad de los tres artistas: Milo Bvgatti aporta el sonido de la nueva generación urbana, Reykon suma su experiencia como uno de los referentes del reguetón colombiano y Nio García incorpora su propuesta desde Puerto Rico.

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Otros estrenos musicales de la semana

Maluma y Yami Safdie – ‘Felicidades’: los artistas presentan una cumbia que convierte el final de una relación amorosa en un motivo de celebración. La canción habla de dejar atrás los vínculos que no aportan y marca el inicio de una nueva etapa musical para la argentina, quien prepara el EP Bienvenida de Soltera.

Emilia – ‘BODYPAINTING’: la artista argentina inicia una nueva etapa creativa con un sencillo que combina pop, sensualidad y autoexpresión.

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Silvestre Dangond – ‘Hay Amores’: el cantante colombiano presenta una canción que celebra el amor en sus diferentes etapas, desde los primeros sentimientos hasta las relaciones adultas.

Aterciopelados y Puerto Candelaria – ‘Baracunatana’: las agrupaciones colombianas reinventan este clásico con una propuesta que mezcla rock, electrónica, improvisación y guaracha, bajo la dirección musical de Juancho Valencia.

J Álvarez – ‘Maldito Amor’: el artista puertorriqueño regresa con una canción urbana centrada en las heridas y emociones que deja el desamor.

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Alkilados, Yubeili y Alka Produce – ‘¿Qué Me Pasa?’: la agrupación colombiana se une a los artistas mexicanos en una canción que mezcla reggae con nuevas texturas sonoras para hablar de celos y recuerdos.

Nanpa Básico y Jhonny Rivera – ‘Perdóname’: ambos artistas combinan rap y música popular en una canción sobre el arrepentimiento de no haber valorado a tiempo una relación.

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Tury – ‘Dulce o Truco’: nuevo lanzamiento del artista que se suma a los estrenos musicales de la semana. La información suministrada no incluye detalles adicionales sobre su propuesta.

Mr Plata – ‘Transilvania’: presenta un EP de ocho canciones con una estética oscura y urbana, acompañado por artistas como Ñejo, Luar La L y Arcángel.

Francisca Valenzuela – ‘No Te Aburras de Mí’: la cantautora chilena presenta un video en vivo de su canción, grabado durante sus conciertos agotados en Santiago.

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Trapical Minds – ‘Uh Lala’: Lalo Ebratt, Yera, Santu y Happy se reúnen en una propuesta urbana, sensual y tropical producida por Yera.

The Prodigiez, Juliana y Juan Duque – ‘Paracaídas’: la colaboración fusiona afrobeats, pop y elementos de flamenco alrededor de una historia de amor.

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Altafulla – ‘Malo Pal Amor’: el artista apuesta por un sonido tropical urbano para hablar de la soltería y las decepciones amorosas.

Loco Escrito – ‘Pensatiti’: el artista colombo-suizo conecta sus raíces colombianas con los sonidos urbanos en una canción incluida en 14 Cañonazos Bailables Vol. 66.

Chelo Hop – ‘Boca’: el artista presenta el segundo sencillo de Anatomía, un álbum producido por Astrall que explora el empoderamiento, la autoestima y la capacidad de sanar a través de la voz.

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Farid Ortiz – ‘Las XII del Rey’: el referente del vallenato presenta un álbum de 12 canciones que conserva su sello musical y apuesta por un repertorio alegre y romántico para la temporada de fin de año.

Grupo Triunfadores – ‘Si Tu Amor No Vuelve’: presentan un EP de cuatro canciones dedicado a diferentes historias de amor y desamor.

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Camilo Baena – ‘De Puente en Medellín’: el artista combina regional mexicano y sonidos colombianos en un álbum grabado en vivo en el puente de la 4 Sur.

Andrey Serrano – ‘Me Gustan Tus Defectos’: una canción que fusiona pop y reggae para hablar del amor sin apariencias y de aceptar a las personas tal como son.

‘Niña Bonita’ (remix): una nueva versión de este clásico vallenato que incorpora sonidos electrónicos y beats modernos, bajo la producción de Arguello. La propuesta busca renovar la canción sin perder su esencia romántica.

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Nuevos artistas también estrenan