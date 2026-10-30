¿De qué murió el actor Patrick Stewart, 'profesor X' de X-Men? Esto se sabe

El mundo del cine y la televisión está de luto tras confirmarse la muerte del actor británico Patrick Stewart, reconocido internacionalmente por interpretar al profesor Charles Xavier en la franquicia cinematográfica 'X-Men' y al capitán Jean-Luc Picard en 'Viaje a las estrellas'. El artista falleció a los 86 años, el miércoles 28 de octubre de 2026, en su residencia de Los Ángeles, California.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado divulgado el jueves 29 de octubre, en el que también revelaron que el intérprete enfrentaba dos enfermedades neurodegenerativas: Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

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"Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy", señalaron sus seres queridos en el mensaje.

De acuerdo con la información entregada por la familia, el actor estuvo acompañado por su esposa, Sunny Ozell, además de familiares y amigos, durante sus últimos momentos. Aunque se dieron a conocer los padecimientos que enfrentaba, no se especificó cuál fue la complicación médica inmediata que provocó su muerte.



Patrick Stewart. Foto: EFE.

¿Qué enfermedades enfrentaba Patrick Stewart?

La familia del actor confirmó que Stewart atravesaba un proceso relacionado con dos patologías que afectan progresivamente el funcionamiento del cerebro y las capacidades cognitivas.

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El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta principalmente la memoria, el pensamiento y la capacidad de desarrollar actividades cotidianas. Se trata de la causa más frecuente de demencia y sus manifestaciones pueden avanzar con el paso del tiempo.

Por su parte, la demencia con cuerpos de Lewy es otro trastorno progresivo que se caracteriza por la acumulación anormal de proteínas en las células cerebrales. Esta condición puede generar alteraciones en la memoria, la atención, el comportamiento y las capacidades motoras, entre otras dificultades.

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Hasta el momento, sus familiares no han precisado cuándo recibió los diagnósticos ni cuánto tiempo llevaba enfrentando estas enfermedades.

La última voluntad de Patrick Stewart

Además de comunicar el fallecimiento, los seres queridos del intérprete compartieron una petición para quienes quieran rendirle homenaje. En lugar de enviar flores, solicitaron considerar donaciones a organizaciones que trabajan en la investigación del Alzheimer y en el acompañamiento de pacientes y cuidadores.

Entre las entidades mencionadas se encuentran el Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund y la Alzheimer's Foundation of America Caregiver Resources.

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La petición también refleja la importancia que el actor y su entorno le daban a la investigación de las enfermedades neurodegenerativas y a la atención de las personas que viven con estas condiciones.

La trayectoria del actor que dio vida al Profesor X

Nacido en Yorkshire, Inglaterra, Patrick Stewart construyó inicialmente su carrera en los escenarios teatrales. Su formación y trayectoria lo llevaron a integrar la prestigiosa Royal Shakespeare Company, donde participó en diferentes producciones antes de consolidarse como uno de los intérpretes británicos más reconocidos de su generación.

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Su salto a la fama internacional llegó con el papel del capitán Jean-Luc Picard en la serie 'Star Trek: La nueva generación', producción que lo convirtió en una figura emblemática de la ciencia ficción.

Posteriormente, alcanzó nuevas generaciones de espectadores al interpretar a Charles Xavier, también conocido como el Profesor X, en varias entregas de 'X-Men', personaje fundamental dentro de las historias de los mutantes de Marvel.

Con una trayectoria que abarcó el teatro, el cine y la televisión, Stewart dejó una huella en la industria del entretenimiento. Su fallecimiento representa el cierre de una extensa carrera artística que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de Hollywood.