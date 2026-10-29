El regreso del ‘Señor de los Anillos’ lidera los estrenos de noviembre en Prime Video

Este noviembre de 2026 tendrá nuevos contenidos en Prime Video en donde la producción protagonista será El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, que llega a su tercera temporada.

Una serie que, hasta ahora, ha sido un éxito en la plataforma y ha expandido este famoso universo cinematográfico. La tercera temporada llega en medio de la guerra entre los Elfos y Sauron.

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Además, nuevos estrenos como La Mangosta, Campus Drivers, la tercera temporada de Los Anillos de Poder, Madden, LOL: Last One Laughing Argentina, Perfectos Mentirosos y Blade Runner 2099. Además, la plataforma tendrá partidos de la NBA, incluyendo las Noches de Copa y dos encuentros durante Black Friday.

Estrenos de Prime Video en noviembre

4 de noviembre — La Mangosta: Liam Neeson protagoniza esta película de acción sobre un veterano de guerra acusado injustamente que huye de la policía.

Liam Neeson protagoniza esta película de acción sobre un veterano de guerra acusado injustamente que huye de la policía. 6 de noviembre — Campus Drivers: Nueva serie sobre una estudiante universitaria y el creador de la app más popular del campus.

Nueva serie sobre una estudiante universitaria y el creador de la app más popular del campus. 11 de noviembre — El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder: La tercera temporada llega en medio de la guerra entre los Elfos y Sauron.

La tercera temporada llega en medio de la guerra entre los Elfos y Sauron. 18 de noviembre — Madden: Película inspirada en la vida de John Madden y su trayectoria junto a Al Davis y los Raiders.

Película inspirada en la vida de John Madden y su trayectoria junto a Al Davis y los Raiders. 20 de noviembre — LOL: Last One Laughing Argentina: Nueva temporada con Marcelo Tinelli como conductor y diez comediantes argentinos.

Nueva temporada con Marcelo Tinelli como conductor y diez comediantes argentinos. 20 de noviembre — Perfectos Mentirosos: Jude Derry se infiltra en una exclusiva universidad para investigar la muerte de su hermano.

Jude Derry se infiltra en una exclusiva universidad para investigar la muerte de su hermano. 25 de noviembre — Blade Runner 2099: Nueva serie ambientada 50 años después de Blade Runner 2049, con una fugitiva convertida en Blade Runner.

NBA: Prime Video también tendrá las Noches de Copa del 6, 13 y 20 de noviembre, además de los partidos de Black Friday: Miami Heat vs. New York Knicks y Los Angeles Lakers vs. San Antonio Spurs.